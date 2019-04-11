  • BIST 97.201
  • Altın 239,891
  • Dolar 5,7157
  • Euro 6,4491
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Zabıtalara ilk yardım kursu veriliyor

» »
Girne Belediyesi Zabıta Kolluk Birimi, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım kurslarına katılmaya başladı.
Zabıtalara ilk yardım kursu veriliyor

düzenlediği ilk yardım kurslarına katılmaya başladı. Kurslara katılan ilk grup, ilk yardım kurs programlarını ve değerlendirme sınavını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar, bakanlık bünyesinde görev yapan uzman eğitim hemşireleri Filiz Uzun ile Aynur Özkum İzveren tarafından verildi. Zabıta Kolluk Biriminde görev yapan tüm çalışanlar ve belediye çalışanların ilk yardım kurslarını alması hedefleniyor.

 

Güngördü: İlkyardım hayat kurtarır

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilkyardımın önemine dikkat çekerek, ilkyardım bilgisi bulunan kişilerin hayat kurtarma adına çok önemli müdahaleleri olduğunu söyledi. Nidai Güngördü, olası bir kaza durumunda anında müdahalenin şart olduğunu ve hastaneye gitmeden önce yapılan ilk müdahalenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Güngördü, herkesin ilkyardım eğitimi alması gerektiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayatını kaybeden Ateş için Yarın tören düzenlenecek01 Nisan 2019 Pazartesi 21:37
  • CHP'nin o ismi meğer Kıbrıs'ta kalecilik yapmış01 Nisan 2019 Pazartesi 10:38
  • DİKKAT !!! Girne Belediyesi'nden önemli duyuru31 Mart 2019 Pazar 00:58
  • Bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek29 Mart 2019 Cuma 09:21
  • 6 saatlik elektrik kesintisi28 Mart 2019 Perşembe 16:41
  • Adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı27 Mart 2019 Çarşamba 18:49
  • Girne'de içip içip birbirlerine girdiler27 Mart 2019 Çarşamba 13:07
  • Girne'de planlı elektrik kesintileri yapılıyor25 Mart 2019 Pazartesi 13:46
  • YDP'den anlamlı ziyaret24 Mart 2019 Pazar 15:20
  • Girne'de kumarhanede hırsızlık!24 Mart 2019 Pazar 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti