Mehmetçik Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde, Salı günü, Karpaz Anayolu, Mehmetçik Kavşağı’nda yer alan Cittaslow Market Mehmetçik’te “Ata Tohumlarımıza Sahip Çıkıyoruz – Fidelerimizi Ekiyoruz” sloganı ile fide ekme etkinliği düzenliyor.

Etkinlikte Mehmetçik Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zeka Bey Tohum Merkezi’nde ata tohumlarından yetiştirilen fideler toprakla buluşturulacak.

Etkinlik, Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi temsilcileri, belediye sınırları içerisinde eğitim veren Mehmetçik Ortaokulu, Mehmetçik İlkokulu, Karpaz Meslek Lisesi, Kumyalı İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Bafra Gelişim ve Eğitim Merkezi öğrencileri ve 100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Mehmetçik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin amacının; yok olmaya yüz tutmuş ata tohumlarının önemi ile ilgili farkındalık oluşturarak, ata tohumlarının çoğaltılması ve yerli üreticilere kazandırılması olduğu belirtildi.