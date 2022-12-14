  • BIST 5.066,50
  • Altın 1082.736
  • Dolar 18.6189
  • Euro 19.8418
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Zeki Çeler: Kültürel mirasımız duyarsızlık ve iş bilmezlik neticesinde yıkıldı

»
Zeki Çeler: Kültürel mirasımız duyarsızlık ve iş bilmezlik neticesinde yıkıldı
Zeki Çeler: Kültürel mirasımız duyarsızlık ve iş bilmezlik neticesinde yıkıldı

Girne Belediye başkanlığına bağımsız aday olan Zeki Çeler, Girne Belediyesi tarafından ‘izin alınmadan’ başlanan ve eski eser kapsamındaki su kemerlerinin yıkılmasına neden olan ‘Kaçış Yolu Projesi’nin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından durdurulmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı tarafından 8 buçuk yılda Girne’de trafik sorununu rahatlatmak için adım atılmadığını savunarak, ‘ seçim yaklaşınca panik içinde çalışmalara başlandığını ancak daha çok kaosa neden olunduğunu’ ifade etti.

Çeler, “Biz yarını inşa ederken geçmiş değerlerimize, kültürümüze ve tarihimize de sahip çıkmamız gerekir. Tarihi değerdeki yapılara Girne Belediyesi sahip çıkması gerekirken aksine geriye dönüşü olmayacak şekilde zarar vermesi ve yok etmesi asla kabul edilemez” dedi.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Çeler, açıklamasında şöyle devam etti:

“Ayrıca yapılmakta olan yol çalışmasının da bu şekilde yarım kalması yolu kullanmakta olan vatandaşlar için de ayrı bir mağduriyet oluşturmaktadır.

Yine proje alanında bulunan tarihi değirmen de proje alanında ve büyük iş makinelerinin çalışmalarından dolayı tehlike altındadır. Şu an yapılması gereken; halihazırda yapılan yolun projesinin ve yıkılan tarihi yapıların projelendirilip Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne sunulması ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı alıp tarihi yapının eski haline getirilmesidir. Biz sürecin takipçisi olacağız.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şenkul: Girne’ye kaybettiği kimliğini yeniden kazandıracağız14 Aralık 2022 Çarşamba 15:44
  • Özçınar: Ülkenin en büyük müzesi Güzelyurt’ta hayat bulacak14 Aralık 2022 Çarşamba 15:36
  • İncirli’den Lefkoşa muhtarlarına söz: Bu şehri sizinle birlikte yöneteceğiz!14 Aralık 2022 Çarşamba 15:33
  • Amcaoğlu: Gönyeli-Alayköy sosyal belediyecilikte marka olacak14 Aralık 2022 Çarşamba 15:29
  • Harmancı: Lefkoşa’nın yarınlarını kurtaracak en büyük projeyi tamamladık14 Aralık 2022 Çarşamba 15:18
  • Kansoy: “Toplu taşıma geliştirilecek”14 Aralık 2022 Çarşamba 14:23
  • Gardiyanoğlu: Yaşadığımız son 10 yıllık süreç Lefkoşa’nın kaderi değildir14 Aralık 2022 Çarşamba 11:08
  • Gezici Araştırma Merkezi'nden KKTC yerel seçim açıklaması13 Aralık 2022 Salı 22:01
  • Hasan Adahan'a destek veren UBP Vadili Örgüt Başkanı görevden alındı13 Aralık 2022 Salı 20:25
  • Şenkul: Girne çaresiz değil, vizyonsuzdur13 Aralık 2022 Salı 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti