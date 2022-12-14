Zeki Çeler: Kültürel mirasımız duyarsızlık ve iş bilmezlik neticesinde yıkıldı

Girne Belediye başkanlığına bağımsız aday olan Zeki Çeler, Girne Belediyesi tarafından ‘izin alınmadan’ başlanan ve eski eser kapsamındaki su kemerlerinin yıkılmasına neden olan ‘Kaçış Yolu Projesi’nin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından durdurulmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı tarafından 8 buçuk yılda Girne’de trafik sorununu rahatlatmak için adım atılmadığını savunarak, ‘ seçim yaklaşınca panik içinde çalışmalara başlandığını ancak daha çok kaosa neden olunduğunu’ ifade etti.

Çeler, “Biz yarını inşa ederken geçmiş değerlerimize, kültürümüze ve tarihimize de sahip çıkmamız gerekir. Tarihi değerdeki yapılara Girne Belediyesi sahip çıkması gerekirken aksine geriye dönüşü olmayacak şekilde zarar vermesi ve yok etmesi asla kabul edilemez” dedi.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Çeler, açıklamasında şöyle devam etti:

“Ayrıca yapılmakta olan yol çalışmasının da bu şekilde yarım kalması yolu kullanmakta olan vatandaşlar için de ayrı bir mağduriyet oluşturmaktadır.

Yine proje alanında bulunan tarihi değirmen de proje alanında ve büyük iş makinelerinin çalışmalarından dolayı tehlike altındadır. Şu an yapılması gereken; halihazırda yapılan yolun projesinin ve yıkılan tarihi yapıların projelendirilip Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne sunulması ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı alıp tarihi yapının eski haline getirilmesidir. Biz sürecin takipçisi olacağız.”