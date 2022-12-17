Zeynep Bastık’ın omurgası kırıldı

Şarkıcı Zeynep Bastık bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2 gün önce merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurdu.

Bir süre sahnelere ara vereceğini belirten Bastık, “Selam dostlar. Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm… Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum” ifadelerini kullandı.