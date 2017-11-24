Zimbabve'nin yeni lideri yemin etti

Askeri müdahaleyle istifaya zorlanan Mugabe'nin ardından boşalan devlet başkanlığı koltuğuna oturan Mnangagwa resmen görevine başladı.

Afrika ülkesi Zimbabve'de 37 yıldır görevde olan Mugabe'nin istifasından boşalan devlet başkanlığı koltuğuna oturan Emmerson Mnangagwa yemin ederek görevine başladı.

Başkent Harere'deki stadyumda düzenlenen yemin töreninde stadyumu dolduranlar Mnangagwa'nın yemin etmesiyle büyük çoşku yaşadı. Geniş güvenlik önleminin alındığı stadyumda ülkenin yeni liderini destekleyen pankartlar asıldı. Mnangagwa'yı ilk kutlayanlardan biri Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma oldu.

Lakabı "Timsah"

Uzun yıllardır Mugabe'nin siyasi olarak en yakınındaki isimlerden olan Mnangagwa, iki hafta önce görevden alınmasının ardından, güvenliğinden endişe ederek Güney Afrika'ya kaçmıştı. Ordunun yönetime el koyması ve 93 yaşındaki Mugabe'yi istifaya zorlayan süreçle de yeniden devlet başkanlığı koltuğuna geçme iddiasıyla ülkesine dönmüştü.

Ordunun müdahalesini "Zimbabve halkı yeni ve gelişen tam demokrasiye tanıklık ediyor" sözleriyle değerlendiren Mnangagwa sert ve baskıcı politika anlayışıyla tanınıyor. Lakabı "Timsah" olan yeni devlet başkanı etnik katliamları ve siyasi cinayetleri görmezden gelmekle eleştiriliyor.

Töreni izlemeye gelen Zimbabvelilerden 23 yaşındaki Sharon Mauyakufa, "Çok heyecanlıyız ve uzun yıllardır süren diktatörlüğün ardından Mnangagwa'dan çok şey bekliyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Zimbabve'de 6 Kasım'da yaşanan askeri müdahalenin ardından Mugabe, partisi ZANU-PF tarafından liderlikten azledilmişti. Devlet başkanlığı görevini bırakması istenen Mugabe önce bu baskıya dirense de 21 Kasım'da istifa ettiğini açıklamıştı. Dünyanın en yaşlı lideri sıfatıyla görevini bırakan Mugabe, Zimbabve'yi 1980'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığından bu yana yönetiyordu.

Mnangagwa'yı yeni görevinde bekleyen en önemli önemli sorun ekonomi. Ülkede işsizlik yüzde 90 gibi rekor bir oranda.