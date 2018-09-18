11 yıl sonra bir ilk: Güney Kore lideri Moon, Kuzey Kore'de

PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları sonrası barış mesajlarının hakim olmaya başladığı Kore Yarımadası, tarihe geçecek bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore lideri Kim'le bu yılki 3. görüşmesi için Pyongyang'da. Büyük bir heyetin eşlik ettiği Moon, son 11 yılda Kuzey Kore'ye giden ilk Güney Kore lideri.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yılki 3. zirvesi için başkent Pyongyang'da. Bu ziyaretle birlikte 11 yıl sonra ilk kez bir Güney Kore lideri, Kuzey Kore'ye gitmiş oldu.

Seul Hava Üssü'nden havalanıp Sarı Deniz üzerinden direkt uçuş rotasını kullanıp 80 dakikalık bir uçuşla Pyongyang'a varan Moon ve First Lady Kim Jong-sook'u, uçağın indiği Sunan Uluslararası Havalimanı'nda Kim, kız kardeşi Kim Yo-jong ve eşi Ri Sol-ju bizzat karşıladı.

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Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve first lady'ler Ri Sol-ju ile Kim Jong-sook

Havalimanında ellerinde Kuzey Kore ve Birleşik Kore bayrakları tutan yüzlerce kişinin de hazır beklediği görüldü.

Moon'a 21 Eylül'e kadar sürecek ve nükleer silahlardan arınmanın ana gündem maddesini oluşturduğu resmi ziyaretinde Samsung, LG ve Hyundai Moto gibi teknoloji devlerinin üst düzey isimleri eşlik ediyor.

Heyetin 'K-Pop ayağını' oluşturan Güney Koreli sanatçılar Ailee ve Zico'nun da zirve kapsamındaki bir organizasyonda sahneye çıkması bekleniyor.

Kuzey Kore'ye ayak basan son Güney Kore liderleri Kim Dae-jung (2000) ve Roh Moo-hyun (2007) olmuştu.

Moon ve Kim, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon, 27 Nisan'daki görüşmede Kim'in isteği üzerine Kim'le el ele tutuşup önce sınırın Kuzey Kore tarafına geçmiş, ardından Güney Kore tarafına geri dönmüştü.

İki lider, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.