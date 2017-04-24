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12 yaşında bin 300 kilometre yol yaptı

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12 yaşında bin 300 kilometre yol yaptı
Avustralya'da 12 yaşındaki bir çocuk arabayla bin 300 kilometre yol aldıktan sonra polis tarafından durduruldu.

Avustralya'nın doğusundan batısına dört bin kilometrelik yolu tek başına gitmeye çalışan çocuk polis tarafından durduruldu. 12 yaşındaki çocuğun bin 300 kilometre gittikten sonra polis tarafından kenara çekildiği ve gözetim altına alındığı belirtildi. Ailesinin arabasıyla yolculuğa çıkan çocuğun tek başına bin 300 kilometreyi kontrollerden uzak durarak nasıl gittiği bilinmiyor.

Çocuk kaybolduktan sonra polise başvuran ailesine haber verildiği açıklandı. Çocuğun Avustralya'nın doğusunda bulunana Kendall şehrinden, batı kıyılarındaki Perth'e gitmeye çalıştığı duyuruldu. Polis çocuğun ceza alabileceğini belirtti.

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