15 ve üzerinde kilo veren hastaların çoğu 'Tip 2 diyabeti yendi'

Britanya'nın Newcastle ve Glasgow kentlerinde yapılan yapılan ve "dönüm noktası" diye tabir edilen araştırmada, hastaların yarıya yakını Tip 2 diyabeti (şeker hastalığı) geriye çevirmeyi başardı.

Araştırmaya katılan hastalar, büyük oranda kilo vermeyi tetiklemek için beş ay boyunca düşük kalorili çorba ve çeşitli karışımlarla beslendikleri bir diyet yaptılar.

Deney öncesi 95 kilo olan 65 yaşındaki Isobel Mary, araştırma boyunca 25 kilo verdi ve artık diyabet haplarına ihtiyacı kalmadığını söyledi. Murray "Hayatımı geri kazandım" diye konuştu.

Diabetes UK kuruluşu da araştırmanın milyonlarca hastaya yardımcı olma potansiyeli bulunduğunu belirtti.

17 hafta sadece sıvıyla beslendi

Isobel Mary araştırmaya katılan 298 hastadan biriydi.

Kan şekeri oranları çok yüksekti ve her doktora gittiğinde aldığı diyabet ilaçlarının miktarı artırılıyordu.

17 haftalık sadece sıvıyla beslenme diyetini takip eden Isobel Mary, yemek pişirmeyi ve alışverişini bıraktı, hatta eşi Jim'den ayrı beslendi.

Mary katı yiyecekler yerine, günde dört defa sıvı gıda aldı.

Yaklaşık 200 kalori ve diğer gerekli besin maddelerinin bulunuduğu karışımları içen Isobel Mary "Aslında kolaydı. Ne yiyeceğinizi düşünmeniz gerekmiyordu" dedi.

Kilo vermesinin ardından, diyetisyenlerin gözetiminde sağlıklı, katı gıdalar almaya başladı.

Isobel "Normal gıdaya geçmek en zoruydu" dedi.

Lancet tıp dergisinde yayınlanan ve Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun konferansında sunulan sonuçlara göre

Deneye katılan hastaların % 46'sında bir yıl içinde Tip 2 diyabette gerileme görüldü

15 kilo ve daha fazla veren hastaların % 86'sında Tip 2 diyabet geriledi

Mevcut tedavi yöntemlerinde hastaların sadece % 4'ünde gerileme oldu.

Araştırmayı gerçek bir "dönüm noktası" diye tanımlayan Newcastle Üniversitesi'nden Roy Taylor "Biz bu işe başlamadan önce doktorlar ve uzmanlar Tip 2 diyabeti geri çevirilemez olarak görüyordu. Ancak elimizden geleni yapar ve insanları o tehlikeli halden kurtulabilirsek, insanlar diyabeti geri çevirebilir" dedi.

Ancak doktorlar bunu kesin bir tedavi olarak görmüyor, çünkü yeniden kilo alınırsa diyabetin de geri döneceği uyarısında bulunuyorlar.

Kilo vermek nasıl işe yarıyor?

Pankreas etrafında biriken yağlar, kan şekeri düzeylerini kontrol eden beta hücreleri üzerinde baskı yaratıyor.

Beta hücreleri bu baskı sonucu yeterli derecede insülin hormonu üretemiyor ve bu durum da kan şekeri düzeyinin kontrol altında tutulamamasına yol açıyor.

Diyetle birlikte yağlanma azalıyor ve pankreas yeniden düzgün bir şekilde çalışmaya başlıyor.

Araştırma son altı yıl içinde Tip 2 diyabet teşhisi konulan hastalar üzerinde yapıldı. Daha uzun süredir Tip 2 diyabet hastası olanlarda, hastalığın geri çevrilemez hasara yol açtığı düşünülüyor.

Glasgow Üniversitesi'den Prof. Mike Lean "Çok heyacan verici. 10-15 kilo vermenin hastalığı geri çevirebileceğine dair artık çok net kanıtımız var" diye konuştu.

Dünyadaki her 11 yetişkinden biri diyabet hastası ve büyük çoğunluğu da Tip 2.

Kontrol edilmeyen kan şekeri, tüm vücuda zarar verebiliyor; organ yetmezliği, körlük ve uzuv kaybına neden olabiliyor.