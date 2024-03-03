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16 yaşında Çubuklu formayla parkede! Yolun açık olsun Ömer Ege!

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16 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ömer Ege Ziyaettin, Fenerbahçe Beko'da maça çıktı
16 yaşında Çubuklu formayla parkede! Yolun açık olsun Ömer Ege!

Kıbrıslı Türk Ömer Ege Ziyaettin bugün ilk kez Fenerbahçe Beko formasıyla maça çıktı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, “Altyapımızın değerli isimlerinden, 2008 doğumlu sporcumuz Ömer Ege Ziyaettin ilk kez Fenerbahçe Beko formasıyla bugün maç kadrosunda olacak. @basketsuperligi tarihinin en genç oyuncularından biri unvanını alacak Ömer Ege’ye başarılar diliyoruz!” denildi.

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