Dipkarpaz'da yaşayan 16 yaşındaki kıza 3 kişinin tecavüz ettiği belirlendi.

Kızın polise verdiği ifadede tecavüz edenlerden birisinin amcaoğlu, diğerinin dayıoğlu olduğunu bir diğer kişinin de aile dışından birisi olduğunu söyledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi olayla ilgili gerekli işlemleri başlatırken, polis de geniş çaplı soruşturma başlattı. Konuyla ilgili 3 kişi tutuklanarak İskele Polis Müdürlüğü'ne götürüldü.