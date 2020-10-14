19. Uluslararası Zeytin Festivali, bu yıl dijital olarak gerçekleştiriliyor.

Girne Belediyesi Covid- 19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde, 19.

Uluslararası Zeytin Festivalini sosyal medya facebook sayfası üzerinden 16- 17

Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştiriyor.

19. Uluslararası Zeytin festivali,16. Ekim 2020 Cuma günü saat: 17:00’da Girne Belediyesi Yeni

Hizmet binası giriş salonunda, facebook üzerinden canlı yayın açılış konuşması ile başlayacak

olan festival, 9. Karikatür - Zeytin Mizah yarışmasının kesin sonuçlarının açıklanmasıyla online

sergisinin açılışı ile devam edecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada “Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz

ve dijital olarak yayınlanacak olan Uluslararası Zeytin Festivali ülkemizde büyük ilgi gören,

halkımız tarafından, yurtdışıdan ülkemize gelen turist ve konukların yoğun olarak ziyaret ettiği

önemli ses getiren bir festivalimizdir.

Festivalin ana teması zeytin ve yan ürünlerinin üretiminin, zeytin ağaçlarının korunmasına

dikkat çekmek, üretimi teşvik etmekle birlikte, festival kültürel, sanatsal etkinliklerle dikkat

çekmekte ve ülke tanıtımına da büyük katkı yapmaktadır.

Sunum ve seminerler, yazar ve şairlerin edebiyat söyleşileri, şiir dinletileri, el sanatları üretim ve

tanıtımları, yöresel halk dansları gösterileri, tiyatro ve konserlere dolu dolu bir festival

gerçekleşecektir.

Festivalin en önemi organizasyonu olan ve uluslararası yönüyle de öne çıkan, Kıbrıs Türk

Karikatürcüler Derneği ile birlikte her yıl düzenlediğimiz 9. Uluslararası Karikatür ve Zeytin

Mizah yarışmasına, Covid – 19’a inat 62 ülkeden 288 çizer, 886 eser göndermiştir. Bu ülkemiz

karikatür sanatı adına önemli ve değerlidir.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizi de etkisi altına alan Covid- 19 salgınına karşı alınan

önlemler çerçevesinde, festivalimizi bu yıl yeni bir anlayışla dijital olarak, sosyal medya

fecebook sayfamız üzerinden gerçekleştireceğiz” dedi.

Güngördü, facebook sosyal medya sayfamız üzerinden gösterilecek yayınlarımızda, zeytin ve

zeytinyağı üreticilerinin üretim çalışmaları, söyleşi ve sunumlar, konserler, halk dansları

gösterileri, sanatçıların üretim, kültürel ve sanatsal aktiviteleri, sergileri sunulacaktır. Festival

20. yılına doğru giderken, geçmişten günümüze 19. yılı özetleyen tüm yılların program

kitapçıklarından oluşan görsel resim ve şiirle festivale özel kısa bir reklam filmi hazırladık. Tüm

coşku ve heyecanımızla festivalin, üretim, kültür ve sanat boyutu ile de birlikte devamlılığını

sağlamak adına festivalimizi 16- 17 Ekim 2020 tarihlerinde sosyal ağımız üzerinden

düzenleyeceğiz” dedi.

Karikatür sergisi, 19 Ekim 2020 pazartesi gününden itibaren, sosyal mesafe ve maske kuralları

çerçevesinde, Girne belediyesi Yeni Hizmet Binası giriş salonunda halkımızın, sanatseverlerin

ziyaretine açık olacaktır. Gelecek yıllarda, sağlıklı günlerde yine meydanlarda, halkımızla

birlikte olabileceğimiz, kucaklaşabileceğimiz festivallerde görüşmek üzere.

Festival Sosyal Medya Programı

16 Ekim 2020 Cuma

17:00

Festival Açılış Konuşması & (9. Uluslararası Karikatür - Mizah Şenliği Yarışmasının)

Kesin Sonuçlarının Açıklanması ve Sergisinin Online Açılışı (FACEBOOK CANLI YAYIN)

Konuşmacılar: Nidai GÜNGÖRDÜ - Girne Belediye Başkanı

Serhan GAZIOĞLU - Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı

Hüseyin ÇAKMAK - Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri

Karikatür Sergisi: 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde

ziyarete açık olacaktır. Yer: Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Giriş Salonu

18:00

Halk Dansları Gösterisi: Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (video)

18:30

Üreticilerin Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Çalışmaları

Yavuz UMAR, Hakan TEMIZYÜREK, Savaş UMAR, Ömer MAVIGÖZLÜ (video)

19:00

Seminer: Kıbrıs ve Zeytin

Konuşmacı: Hüseyin KARANFILOĞLU - KKTC Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Ziraat Yüksek

Mühendisi (Bahçe Bitkileri Uzmanı)

Moderatör: Mehmet ATAK - Ziraat Yüksek Mühendisi (video)

19:30

Zeytin Bakımı ve Hasadı: Serdar ARAPOĞLU İle Keyifli Bahçeler (arşiv video)

20:00

Müzik Dinletisi: Far But Close

‘Hasan GÜNYÜZ - İbrahim ÇETİNER - Demircan ULUGÜN’ (video klip)

20:15

Konser: Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu 15. Yıl Konseri (arşiv video)

17 Ekim 2020 Cumartesi

17:00

Toprağa Hayat Veren Eller - Ülkemizde Seramik Sanatı ve Üretimleri

Seramik Sanatçıları: Hasan EMİNAĞA, Bedia KALE (video)

17:30

Halk Dansları Gösterisi: Girne Gençlik Merkezi Derneği (arşiv video)

17:45

Ülkemizde El Sanatları - Üretim Çalışmaları

Lapta Hesap İşi Üreticileri: Sıdıka Bilsen RUSO ve Sadiye Ayper ÇALIKAN

18:00

Kıbrıs’tan Dünyaya Fotoğraf Sergisi & Kendi Anlatımlarıyla Sosyal Medya Etkileşim

Çalışmaları

Altuğ GALİP & Alp GALİP Sosyal Medya Fotoğraf ve Seyahat Video Etkileşimcileri

18:30

Zeytinyağlı Lezzetler ve Sağlığımıza Etkileri: Mutfakta Uygulamalı (video)

Katılımcılar: Naile SOYEL (Gıda Mühendisi), Mustafa ŞAH (Gurme), Onur KARAÇAY

(Executive Chef)

19:00

Sunum & Şiir Dinletisi “Ali Nesim” Anısına - Ali Nesim’in Hayatı ve Eserleri

Sunum: Doç. Dr. Şevket ÖZNUR (Araştırmacı-Yazar- Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı)

Şiir Dinletisi: Lirik Şiir Grubu (Yıltan TAŞÇI, Merter REFIKOĞLU, Serkan SOYALAN) (video)

19:30

Tiyatro Gösterimi: Yıldız Olmak Kolay Mı?

Çatalköy Belediye Tiyatro Stüdyosu (video)

20:00

Konser: 17. Türksoy Opera Günleri

‘’Leyla Gencer Anısına’’ - Bellapais 26.09.2014 (arşiv video)