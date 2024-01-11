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2 Kilo uyuşturucuyla yakalandılar...

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı O.K.O ve A.M ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
2 Kilo uyuşturucuyla yakalandılar...

Daha önce tutuklanan M.C.A'nın suçsuz olduğu anlaşıldığından mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı.

Polis, operasyonun 30 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Ahmet Sami Topcan Sokak’ta gerçekleştirildiğini açıkladı.

Polis, operasyon sırasında O.K.O'nun kaçmaya çalıştığı esnada makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını belirtti.

Polis, tutuklanan O.K.O'nun tasarrufunda satışa hazır vaziyette 29 paket halinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi. 

Polis, olay mahallinde tespit edilen ve meseleye bağlantısı olduğuna inanılan A.M'nin de tutuklandığını açıkladı. Polis, akabinde O.K.O'nun Gönyeli’de kaldığı apartman dairesinde arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada 2 kilo gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında 11 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeleri 27 Aralık 2023 tarihinde Gönyeli’de aranan bir şahıstan aldıklarını ve 10 gramını Lefkoşa’da birçok şahsa sattıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

O.K.O'nun yakalandığını anda üzerinde bulunan 5 bin TL paranın da uyuşturucu satışından elde edildiğini tespit ettiklerini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini söyledi.

Polis memuru, zanlılara uyuşturucu madde veren şahısların tespiti için kameraların incelendiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlıların uyuşturucu sattığı şahısların da arandığını belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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