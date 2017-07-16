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2. MS Kampı gerçekleştirildi

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2. MS Kampı gerçekleştirildi
LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyeleri 2. MS Kampı”nda iki farklı sunum gerçekleştirerek, Multiple Skleroz (MS) hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim ÜyeleriKıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği tarafından Lapta’da düzenlenen“2. MS Kampı”nda iki farklı sunum gerçekleştirerek, Multiple Skleroz (MS) hakkında detaylı bilgiler verdiler. 

MS hastalarına hem sosyal hem de rehabilitasyon yönünden destek olmayı hedefleyen kampta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülbin Ergin “ MS’de Yogunlukla Nasıl Mücadele Etmeliyiz” ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Üyesi Yrd.  Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız “MS’de Egzersiz Niye Önemli?” konulu eğitimleri verirken, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümü ile Evde Hasta Bakımı Bölümü öğrencileri de gün boyu üyelere destek olmak için orada bulundular.

Ergin:  MS yorgunluğu tipik olarak günde 6 saat kadar sürer

“MS yorgunluğu, hastaların rehabilitasyon programına devam edememe ya da tam uyum sağlayamama nedenlerinden birisidir” diyen Ergin, sunumunda yorgunluk, akut, uzamış,  kronik yorgunluk ve kronik yorgunluk sendromu, MS ve yorgunluk konuları hakkında detaylı bilgiler aktardı.MS yorgunluğunu normal yorgunluktan ayıran özellikleri kolayca başlaması, sıcak ile kötüleşmesi, devamlı fiziksel fonksiyon görmeyi engellemesi, fiziksel aktivitelerin ve sorumlulukların yerine getirilmesinde sınırlılıklara neden olması olarak sırayalan Ergin, MS yorgunluğu ile normal yorgunluk arasındaki ortak özellikleri ise, egzersiz, stres, depresyon, uzamış fiziksel aktivite, uyanık olunan zamanın artmasıyla kötüleşmesi, istirahat, uyku ve olumlu deneyimlerle iyileşmesi olarak belirtti. Ergin, MS yorgunluğunun tipik olarak günde 6 saat kadar sürdüğünü ve genelde öğle saatlerinde daha yoğun hissedildiğini dile getirdi.

Kaygısız:Egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi bulunuyor

“MS’de Egzersiz Niye Önemli?” konulu eğitiminde üyeleri egzersizin faydaları hakkında bilgilendiren Kaygısız, fizyoterapi- rehabilitasyon programlarının neleri kapsaması gerektiği, fizyoterapiye katılımın getireceği yararlar, programların ne sıklıkla düzenlenmesi gerektiği ve bunların neden önemli olduğunu üyelere aktardı.Kaygısız, son yıllarda yapılan çalışmalarda egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğunun gösterildiğini dile getirerek,  tüm MS hastalarının tanı alır almaz rehabilitasyon programına başlaması gerektiğine de dikkat çekti.

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