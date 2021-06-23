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20 dolarla 1 gecede Jeff Bezos'tan 6 kat daha zengin oldu

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ABD'de 20 dolarlık kripto para alan öğrenci, parasının 1.2 trilyon dolara yükseldiğini gördü. Bir gecedeki kazancını çekmek isteyen kripto trilyoneri beklemediği bir sonuçla karşılaştı.
20 dolarla 1 gecede Jeff Bezos'tan 6 kat daha zengin oldu

Kripto para piyasalarında zengin olmak birçok insanın hayali. Piyasalardaki hızlı yükseliş birçok insanı kısa sürede servet sahibi yaptı.

Christopher Williamson adındaki bir hemşirelik öğrencisi ABD'nin Georgia eyaletinde yaşıyordu. Williamson da birçok akranı gibi piyasaya yeni çıkmış bir kripto para birimine 20 dolarlık yatırım yaptı. 

Rocket Bunny adındaki dijital paraya yatırım yapan genç adam sabah uyandığında hiç beklemediği bir manzarayla karşı karşıyaydı. 

Williamson'ın 20 dolarlık yatırımı 1.2 trilyon dolara yükselmiş gözüküyordu. Parasının değeri tam olarak 60 milyar kat yükselen genç adam hayatının şokunu yaşadı. 

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un 200 milyar dolar serveti bulunuyor. Başka bir ifadeyle Williamson dünyanın en zengin insanından 6 kat daha zengin olmuştu. 

Yataktan düştüğünü belirten Williamson, "Önce rüyada olduğumu sandım ve telefonu bıraktım. Ardından bunun bir rüya olmadığını farkettim ve telefonumu tekrar kontrol ettim" dedi. 

HAYALİ KISA SÜRDÜ

Dünyanın ilk kripto trilyoneri de olan Christopher Williamson, hemen parasını taşımak istedi. Ancak genç adamın hevesi kursağında kaldı. Hemşirelik öğrencisi aslında zengin olmadığını sistemsel bir hata nedeniyle bakiyesinin yüksek gözüktüğünü öğrendi. 

Şirketten yapılan açıklamada hata kabul edildi ve Christopher Williamson'ın bakiyesinin düzeltileceği belirtildi.

ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Christopher Williamson tarafından yapılan son açıklamada hatanın devam ettiği ve bakiyesinin 168 trilyon dolara yükseldiği belirtildi. 

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