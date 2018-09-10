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225 km hızla giden rakibinin fren kolunu çekti (Video)

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San Marino'daki Moto2 yarışı esnasında rakibi Stefano Manzi'nin fren kolunu çeken Romano Fenati diskalifiye edildi. İtalyan sürücüye iki yarış ceza geldi. Takımı Marinelli ise Fenati'nin kontratını feshettti.
225 km hızla giden rakibinin fren kolunu çekti (Video)

Motosiklet yarışlarında daha önce eşine rastlanmamış bir görüntü, San Marino'da koşulan Moto2 yarışında izleyenleri şaşkına çevirdi. Gözlerine inanamayan seyirciler, Stefano Manzi'nin büyük bir kaza yaşamasına neden olması muhtemel Romano Fenati'nin hareketini şaşkınlık içinde izlediler.

Yarışta 225 km hızla giden Stefano Manzi, bir anda yanına yaklaşan Romano Fenati'nin hareketi ile neye uğradığını şaşırdı. Önce motosikletin hakimiyetini kaybedecek gibi olan Manzi, daha sonra güçlükle toparlandı. Rakibi Manzi'nin frenine asılan Fenati, rakibinin neredeyse ölümcül olabilecek bir kaza yaşamasına neden olacaktı. Yaptığı affedilemez hareket sonrası diskalifiye edilen Fenati, ayrıca iki yarış da ceza aldı.

The Marinelli takımı, Fenati'nin kontratını feshettiğini duyurdu.

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