23 Nisan etkinliğine tepki büyüyor...
Necat British College isimli özel bir eğitim kurumunda düzenlenen 23 Nisan etkinliğine tepkiler büyüyor.
Etkinlikte lüks bir araç okul bahçesinde öğrenciler tarafından boyanması sağlandı.
Etkinliğin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.
Tepkilerin büyümesinin ardından Necat British College isimli okul sosyal paylaşımlarını kaldırdı.
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaşananlarla ilgili soruşturma açıp açmayacağı ise merak ediliyor.
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