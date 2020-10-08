  • BIST 1.149
  • Altın 481,819
  • Dolar 7,9016
  • Euro 9,2903
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'ndan “Serdar Denktaş’ açıklaması

»
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'ndan “Serdar Denktaş’ açıklaması
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'ndan “Serdar Denktaş’ açıklaması

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin ve eşinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Serdar Denktaş’ı destekleyeceğine dair birtakım iddiaların dillendirildiğini ifade ederek, böyle bir durumu asla söz konusu olamayacağının altını çizdi.

Bu ifadeleri sarfedenlerin “çirkin oyunlarının tutmayacağını” vurgulayan Eroğlu, kendisinin ve eşinin hayatının UBP ile geçtiğini, hal böyleyken UBP’den ayrı düşmelerinin mümkün olmayacağını belirtti.

“BİZİM OYLARIMIZ UBP ADAYINA”

Halkın UBP’nin adayı olan Ersin Tatar’a oy vermesi gerektiği çağrısında bulunan Eroğlu, “Bizim oyumuz UBP’nindir” ifadelerini kullandığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Serdar Denktaş’a yakın bazı kişilerin hala yalanlara başvurarak benim ve eşimin Serdar Denktaş’ı desteklediğimizi orada burada söylemesidir.

Böyle bir şey asla söz konusu olamaz.

Bunu yapanların çirkin oyunları tutmaz.

Eşim benden de önce Ulusal Birlik Partisi üyesi, kurultay delegesi olmuş, hayatının çok önemli bir kısmı UBP’nin başarıları için çalışmakla geçmiş bir kişidir.

Ben, UBP ve halkımızın takdirleri sayesinde bu ülkeye Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak hizmet etme bahtiyarlığını yaşadığımın bilincindeyim.

Hal böyleyken bizlerin UBP’den ayrı düşmemiz mümkün değildir.

Dolayısı ile ben ve eşim tüm Ulusal Birlik Partililer ve Devletine, vatanına bağlı herkese UBP’nin Cumhurbaşkanı adayına oy vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

Özetle, bizim oylarımız Ulusal Birlik Partisi’nedir.

Yaşanan olaylara bakıldığında bu seçim ülkemiz, geleceğimiz açısından hayli önemlidir.

Bu göz önüne alınarak herkes sandıklara gitmeli ve vatandaşlık hakkını kullanarak oy vermelidir.

Ben inanıyorum ki, halkımızın hür iradesi ile sonuç partimiz, halkımız ülkemiz, Devletimiz için güzel olacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı, seçime müdahaleler çok boyutlu.. Ama bu halk buna izin vemeyecek..05 Ekim 2020 Pazartesi 12:59
  • KKTC'de seçime müdahaleler Türkiye medyasında...05 Ekim 2020 Pazartesi 12:28
  • Akıncı: Kıbrıs Türk halkının kendi aklı ve vicdanıyla sandık başına giderek kararlılıkla cevabını verecek05 Ekim 2020 Pazartesi 11:37
  • En çok aday bu seçimde... 11 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi...04 Ekim 2020 Pazar 13:08
  • Denktaş: Halkımız iradesini ortaya koymalıdır04 Ekim 2020 Pazar 12:40
  • Bağımsızlık Yolu Anayasa değişikliği tavrını açıkladı04 Ekim 2020 Pazar 12:29
  • Akıncı'dan Tatar'a eleştiri... Sözde eşitlik istiyor, Guterres ile görüşmemizi eleştiriyor04 Ekim 2020 Pazar 10:15
  • YSK Başkanı Şefik, Anayasa değişikliğini neden istediğini anlattı04 Ekim 2020 Pazar 10:04
  • Akıncı'ya Mağusa'da gençlerden yoğun ilgi04 Ekim 2020 Pazar 09:56
  • Tatar İskele’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili görüşlerini paylaştı04 Ekim 2020 Pazar 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti