3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'ndan “Serdar Denktaş’ açıklaması

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin ve eşinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Serdar Denktaş’ı destekleyeceğine dair birtakım iddiaların dillendirildiğini ifade ederek, böyle bir durumu asla söz konusu olamayacağının altını çizdi.

Bu ifadeleri sarfedenlerin “çirkin oyunlarının tutmayacağını” vurgulayan Eroğlu, kendisinin ve eşinin hayatının UBP ile geçtiğini, hal böyleyken UBP’den ayrı düşmelerinin mümkün olmayacağını belirtti.

“BİZİM OYLARIMIZ UBP ADAYINA”

Halkın UBP’nin adayı olan Ersin Tatar’a oy vermesi gerektiği çağrısında bulunan Eroğlu, “Bizim oyumuz UBP’nindir” ifadelerini kullandığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Serdar Denktaş’a yakın bazı kişilerin hala yalanlara başvurarak benim ve eşimin Serdar Denktaş’ı desteklediğimizi orada burada söylemesidir.

Böyle bir şey asla söz konusu olamaz.

Bunu yapanların çirkin oyunları tutmaz.

Eşim benden de önce Ulusal Birlik Partisi üyesi, kurultay delegesi olmuş, hayatının çok önemli bir kısmı UBP’nin başarıları için çalışmakla geçmiş bir kişidir.

Ben, UBP ve halkımızın takdirleri sayesinde bu ülkeye Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak hizmet etme bahtiyarlığını yaşadığımın bilincindeyim.

Hal böyleyken bizlerin UBP’den ayrı düşmemiz mümkün değildir.

Dolayısı ile ben ve eşim tüm Ulusal Birlik Partililer ve Devletine, vatanına bağlı herkese UBP’nin Cumhurbaşkanı adayına oy vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

Özetle, bizim oylarımız Ulusal Birlik Partisi’nedir.

Yaşanan olaylara bakıldığında bu seçim ülkemiz, geleceğimiz açısından hayli önemlidir.

Bu göz önüne alınarak herkes sandıklara gitmeli ve vatandaşlık hakkını kullanarak oy vermelidir.

Ben inanıyorum ki, halkımızın hür iradesi ile sonuç partimiz, halkımız ülkemiz, Devletimiz için güzel olacaktır.”