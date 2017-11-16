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5 ay önceki Londra yangınında ölü sayısı 71'e çıktı

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5 ay önceki Londra yangınında ölü sayısı 71'e çıktı
Londra'da 24 katlı Grenfell Tower'da 14 Haziran'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.

Yetkililer, binada iki cesede daha ulaştıklarını ve bunların son cesetler olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Yaşamını yitirenler arasında ölü doğan bir bebek, altı kişilik bir aile, beş kişilik üç aile ve 84 yaşındaki bir kadın da bulunuyor.

'Acıyı hayal bile edemiyorum'

Yangınla ilgili soruşturmayı yürüten Londra Emniyeti'nden Stuart Cundy, "Grenfell'de yaşananların sonuçları pek çok kişiyi etkiliyor. Araştırmalarımız devam ederken ortada olan belirsizlik nedeniyle bazı ailelerin yaşadığı acıyı hayal bile edemiyorum" diye konuştu.

Yetkililer daha önce ölü sayısının 80 civarında olabileceğini söylemiş fakat Eylül ayında tahminlerini aşağı çekmişti.

Yangından etkilenen 320 aile ise hala otellerde konaklıyor.

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