  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

5 ile 7 saat arası kesinti yaşanacak

» »
5 ile 7 saat arası kesinti yaşanacak
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00–14.00 ve 09.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle pazartesi günü Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00–14.00 saatleri arasında, Girne Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan Hasan Uzun Petrol’ün güney kısmındaki (dağ kısmı) yerleşim yerlerinde olacak.

ONAN LTD VE OYPAŞ SİTESİ” İLE CİVARINDA KESİNTİSİ YAPILACAK

Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Onan LTD ve Oypaş Sitesi ile civarında pazartesi günü elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Girne’de asfalt çalışması yapılıyor10 Ocak 2018 Çarşamba 13:47
  • Girne’de altyapı ve kaldırım çalışması yapılıyor09 Ocak 2018 Salı 16:15
  • Mücevher hırsızı yakayı ele verdi02 Ocak 2018 Salı 11:31
  • Alsancak’taki kazada ölenlerden birinin Aziz Türksever olduğu belirlendi01 Ocak 2018 Pazartesi 13:30
  • Alkollü sürücü 2 yayaya çarptı01 Ocak 2018 Pazartesi 09:29
  • Girne’de eğlence mekanları denetlendi29 Aralık 2017 Cuma 15:45
  • Yeni yıl öncesi, Girne’de eğlence mekanlarına sıkı denetim29 Aralık 2017 Cuma 12:48
  • Girne'de cinayet29 Aralık 2017 Cuma 09:14
  • “Girnelilerin 2018 yılı dilekleri yılbaşı hediyesi oldu”28 Aralık 2017 Perşembe 15:29
  • Girne Belediyesi’nin yeni yıl etkinlikleri başladı23 Aralık 2017 Cumartesi 19:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti