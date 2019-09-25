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6 yaşındaki evlatlık kızları '22 yaşında sosyopat bir cüce' çıktı

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9 yıl önce Michael ve Kristine çifti evlatlık olarak ailelerine Natalia Grace isminde bir kız çocuğunu kattılar. Yıllar sonra 9 yaşında sandıkları Natalia'nın gerçek yaşının 22 olduğu ortaya çıktı.
6 yaşındaki evlatlık kızları '22 yaşında sosyopat bir cüce' çıktı

Davranışlarında bozukluklar olan evlatlık çocuğun ailesi evi terk etti. Anne ise Natalia'nın "sosyopat bir cüce" olduğunu ve kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi.

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'BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI'

Florida'da altı yaşındaki Ukraynalı bir kızı evlat edinen Amerikalı bir anne, eski eşi ile birlikte evlatlık kızlarını terk etmekle suçlanıyor. Kristine, bu suçlamaları reddetti ve Michael ile birlikte kabul ettikleri kızın onları öldürmeye çalışan yetişkin bir dolandırıcı olduğunu söyleyerek dolandırıcılık kurbanı olduğunu iddia etti. Kristine, eski kocası ve kendisinin, yıllardır onları terörize eden Natalia'nın kurbanları olduğunu iddia ediyor. "Küçük kız", evlat edinen annesini elektrikli bir çite itmeye , kahvesine çamaşır suyu dökmeye ya da eski kocasını uykusunda bıçaklamakla tehdit etti. Orjinal doğum sertifikası Mayıs 2010 tarihli olan, Natalia'nın bu belgeye göre, evlat edinildiğinde 6 yaşında olması gerek fakat, Natalia'da yapılan diş muayeneleri, gerçek yaşı hakkında yalan söylediğini tespit etti. İngiliz basınının belirttiğine göre, Natalie, 22 yaşında 'sosyopat bir cüce' ve bir çocukmuş gibi davranıyor.

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