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63 Yaşındaki Hüseyin Ayaz, Lefkoşa'da Ani Rahatsızlık Geçirerek Yaşamını Yitirdi

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Lefkoşa'da 64 Yaşındaki Hüseyin Ayaz Ani Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti, Soruşturma Sürüyor
63 Yaşındaki Hüseyin Ayaz, Lefkoşa'da Ani Rahatsızlık Geçirerek Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa'da Dramatik Bir Kayıp: Hüseyin Ayaz (E-64) Ani ve Doğal Olmayan Sebeplerle Yaşamını Yitirdi"

Lefkoşa'da yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Ayaz, 3 Ocak 2024 tarihinde akşam saatlerinde kendi ikametgahında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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