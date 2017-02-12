7 bin TL'ye yakın vurgun!

Dereboyu bölgesindeki bir marketi soyan 2 kişi, aradan geçen 12 günün sonunda yakalanarak tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre 31.01.2017 tarihinde, 02.05-02.40 saatleri arasında, Lefkoşa'da, M. D. (E-27) ve H.T. (E- 24) Dereboyunda faaliyet gösteren Zeliha Şaşkara'ya ait marketin giriş kapısını muhtemelen sert bir cisimle hasara uğratarak iş yerine girmiş ve yazar kasası içerisinde muhafaza edilen 500 TL nakit para, iş yeri içerisinden 2.000 TL nakit para, toplam 4.120 TL değerinde muhtelif marka sigara ile muhtelif cinste ziynet eşyasını çalarak ayni yerden çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Adı edilenlerin 12 gün sonunda yakalanıp tutuklanmış oldukları ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.