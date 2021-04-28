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8665 test yapıldı, 50'si yerel 54 pozitif vaka

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"Toplam 8665 test yapıldı, 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlandı, 44 kişi taburcu edildi" 
8665 test yapıldı, 50'si yerel 54 pozitif vaka

"Toplam 8665 test yapıldı, 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlandı, 44 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8665  olup, 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 44 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır. 

21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 2 kişi  Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 5/ Kumsal-1 / K.Kaymaklı-4 / Hamitköy-1/ Dereboyu-1/ Marmara-2 / Taşkınköy-1/ Gelibolu-1 / Dumlupınar-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1 


Girne 

Girne Merkez-6 /Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-3 / Karşıyaka-1/ Kozanköy-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1 / Sakarya-3/ Ulukışla-1/ Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-2/ Maraş-1/ Çanakkale-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

28 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8665 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 50 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 966.794 

Toplam Vaka Sayısı: 6195 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5395 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 769 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 84 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 646 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1213

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