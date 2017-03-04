Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Pazartesi gününden itibaren Ortaköy bölgesindeki 9 Eylül İlkokulu önünde yeni trafik uygulamasına geçiliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Pazartesi gününden itibaren Ortaköy bölgesindeki 9 Eylül İlkokulu önünde (Şht. Adnan Sipahi Sokak) yeni trafik uygulamasına geçiliyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül İlkokulu önünde özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı yapılan trafik düzenlemesine yönelik yeni uygulama LTB zabıtaları ile trafik polisinin denetiminde gerçekleştirilecek.

Pazartesi 07:00-17:00, salı-cuma 07:00-14:00” saatleri arasında hayata geçirilecek düzenlemede, Şht. Gzt. Hasan Tahsin Caddesinden (Lemar Yolu) Şht. Adnan Sipahi Sokak (9 Eylül İlkokulu) yönüne giriş olacak ancak Şht. Adnan Sipahi Sokak’tan Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’ne çıkış olmayacak.

Yeni trafik düzenlemelerinin güvenle ve sorunsuz hayata geçirilebilmesi için öğrenci velilerinin ve aynı güzergahı kullanan yurttaşların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.