 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

9 Eylül İlkokulu önünde yeni trafik uygulamasına geçiliyor

» »
9 Eylül İlkokulu önünde yeni trafik uygulamasına geçiliyor
Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Pazartesi gününden itibaren Ortaköy bölgesindeki 9 Eylül İlkokulu önünde yeni trafik uygulamasına geçiliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Pazartesi gününden itibaren  Ortaköy bölgesindeki 9 Eylül İlkokulu önünde (Şht. Adnan Sipahi Sokak) yeni trafik uygulamasına geçiliyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül İlkokulu önünde özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı yapılan trafik düzenlemesine yönelik yeni uygulama LTB zabıtaları ile trafik polisinin denetiminde  gerçekleştirilecek.

Pazartesi 07:00-17:00, salı-cuma 07:00-14:00” saatleri arasında hayata geçirilecek düzenlemede, Şht. Gzt. Hasan Tahsin Caddesinden (Lemar Yolu) Şht. Adnan Sipahi Sokak (9 Eylül İlkokulu) yönüne giriş olacak ancak Şht. Adnan Sipahi Sokak’tan Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’ne çıkış olmayacak.

Yeni trafik düzenlemelerinin güvenle ve sorunsuz hayata geçirilebilmesi için öğrenci velilerinin ve aynı güzergahı kullanan yurttaşların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

yol2-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ yolunda kaza!28 Şubat 2017 Salı 13:49
  • "Onlara yapılan zulümlere karşı sessiz kalmamalıyız"28 Şubat 2017 Salı 11:01
  • Son Dakika: Lefkoşa'da feci kaza!24 Şubat 2017 Cuma 21:19
  • Karayolları Daire'sinden Açıklama24 Şubat 2017 Cuma 15:33
  • BES Başkanı Yalınkaya, üyelerin sağlık kontrollerine başlandığını açıkladı24 Şubat 2017 Cuma 14:38
  • Halk sağlığına yönelik LTB’nin sıkı denetimleri devam ediyor23 Şubat 2017 Perşembe 16:46
  • Hamitköy yolunda kaza: 1 kişi yaralandı23 Şubat 2017 Perşembe 13:58
  • İçki satış ruhsatlarını yenilemenin son tarihi 28 Şubat23 Şubat 2017 Perşembe 13:04
  • Polisten müdahale geldi!21 Şubat 2017 Salı 15:06
  • Gönyeli'de cinayete teşebbüs21 Şubat 2017 Salı 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti