AB, Covid-19 tedavisinde remdesivir kullanımına onay verdi

Avrupa Komisyonu antiviral ilaç remdesivirin Covid-19 hastaların kullanımına şartı onay verdiğini duyurdu. İlaç, Avrupa Birliği’nin Covid-19 için onay verdiği ilk tedavi oldu.

Avrupa Komisyonu antiviral ilaç remdesivirin Covid-19 hastaların kullanımına şartı onay verdiğini duyurdu. İlaç, Avrupa Birliği’nin Covid-19 için onay verdiği ilk tedavi oldu.

Covid-19’da iyileşme sürecini kısalttığı kanıtlanan ilaç ağır durumdaki hastalarda kullanılacak.

Komisyon, ilacın üreticisi Gilead ila şirketiyle 27 AB ülkesi için gerekli dozu sağlamak üzere görüşmelere başladığını da duyurdu.

Karar ABD’nin söz konusu ilacın neredeyse tamamını satın aldığı haberinden bir gün sonra açıklandı. ABD’nin 500 bin doz satın alması dünyanın geri kalanında yaşayanların ilacı bulmakta sorun yaşayabileceği anlamına geliyor. Bu miktar şirketin temmuz ayı üretiminin tamamı ile ağustos ve eylül üretimlerinin de yüzde 90’ına eşit.