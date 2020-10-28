AB komisyonu, üyelere yeni "salgın tedbiri paketi" önerdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede üye ülkelere sunmak üzere veri paylaşımı, testler, tıbbi ve tıbbi olmayan malzemeler, seyahat ve aşılama stratejisinde koordinasyon için yeni bir teklif paketi hazırladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede üye ülkelere sunmak üzere veri paylaşımı, testler, tıbbi ve tıbbi olmayan malzemeler, seyahat ve aşılama stratejisinde koordinasyon için yeni bir teklif paketi hazırladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, teklifi duyurmak için düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'nın "ikinci dalganın içinde" olduğunu ve bu kez ilk dalgadan farklı olarak tüm Avrupa'nın ciddi şekilde etkilendiğini, ancak bu kez daha hazırlıklı olduklarını söyledi.

Vaka sayılarının 2-3 hafta daha artmaya devam edeceğini ve salgınla mücadelede herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, yarın Kovid-19 salgını hakkında video konferansla düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde hazırladıkları salgınla mücadele paketinin kabul görmesi için çağrıda bulundu.

Von der Leyen, "Daha önce hazırladığımız temeli yeni tedbirlerle güçlendirmeliyiz. Bugün sunduğumuz paket veri paylaşımı, testler, tıbbi ve tıbbi olmayan malzemeler, seyahat ile aşılama stratejisinde eş güdümlü yaklaşıma imkan tanıyor." dedi.

Von der Leyen, yeni paket çerçevesinde üye ülkelerin Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile daha fazla veri paylaşmasını isteyeceğini belirterek "Bu bilgi örneğin yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranını bilmemizi ve ihtiyaç halinde hastaların komşu ülkelerde tedavisinin organize edilmesini sağlayacak." dedi.

AB HIZLI ANTİJEN TESTLERİ ALACAK

Etkili test stratejileri önerdiklerini kaydeden von der Leyen, "Hızlı sonuç veren antijen testleri pazara sunuluyor. Bunlar salgınla mücadelede önemli rol oynayabilir ama bunların onayı ve kullanımı için AB yaklaşımı öneriyoruz. Ancak o zaman testlerin ve test sonuçlarının karşılıklı tanınması mümkün olabilir." diye konuştu.

Von der Leyen, hızlı test kitlerinin satın alınması ve üye ülkelere dağıtılması için 100 milyon avro ayırdıklarını aktardı.

Üye ülkelerde temas takibi için kullanılan akıllı telefon uygulamalarının birbirine bağlanmasını isteyen von der Leyen, tıbbi malzemelerin satın alınması için ortak tedarike geçilmesi, aşı ve test kitlerinden katma değer vergisi alınmaması uygulamasının uzatılmasını teklif ettiklerini bildirdi.

"AŞI MUCİZE DEĞİL"

Üyelerden AB içinde seyahatlerin, aileler ve çiftlerin birleşmesinin gerekli tedbirlerle kolaylaştırılmasını isteyen von der Leyen, üyelerin ulusal aşılama planlarını hazırlaması gerektiğini belirtti. Von der Leyen, "İlk aşılar ulaştığında hazırlıklı olmalıyız. Soğuk zincir gibi altyapılar nasıl hazırlanacak, toplumdaki hangi gruplar öncelikli aşılanacak gibi konuları iyi değerlendirmeliyiz. Tabii bu sırada aşıların güvenliği ve etkinliğinden ödün vermeyeceğiz." dedi.

"Yıl sonuna kadar bir aşı olup olmayacağını, etkili olup olmayacağını göreceğiz. Ama aşı her şeyi bir günde değiştirecek bir mucize değil." diyen von der Leyen, aşı çıktıktan sonra da bir süre daha maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara uyma zorunluluğunun devam edebileceğini söyledi.

"SON DALGA MI, BİLMİYORUZ"

Von der Leyen, "Avrupa'da salgınla mücadele stratejilerinin neden işe yaramadığı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İlk dalgada doğru işler yaptık ama çıkış stratejimiz kısmen fazla hızlı oldu. Tedbirler çok çabuk gevşetildi. Bu nedenle ikinci dalga ortaya çıktı. Bunun son dalga olup olmadığını da bilmiyoruz. Bu ayrıca bir salgının özelliklerinden biri. Tarih kitaplarına bakarsanız bunun klasik bir belirti olduğunu görürsünüz. Yılın ilk yarısında etkin şekilde virüsün yayılmasını önledik ama yazdan sonra artış katlandı. Şimdi tecrübemizle hareket edebiliriz. Avantajımız var. Birçok alanda daha hazırlıklıyız."