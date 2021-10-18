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AB ve Katar havacılık anlaşması imzaladı

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AB Konseyi, sosyal medya hesabından, Katar ile AB arasında 2016'dan beri müzakere edilen havacılık anlaşmasının imzalandığını duyurdu.
AB ve Katar havacılık anlaşması imzaladı

AB Konseyi, sosyal medya hesabından, Katar ile AB arasında 2016'dan beri müzakere edilen havacılık anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Anlaşmaya göre, Katar ve AB üyesi 27 ülke, kademeli olarak hava sahalarını birbirlerinin hava yolu şirketlerinin erişimine açacak.

AB ve Katar arasındaki uçuşlarda havacılık güvenliği, hava trafik yönetimi, çevre ve tüketici hakları gibi çeşitli alanlardaki standartlar yükseltilecek.

Havacılıkta şeffaf ve adil rekabet ortamı sağlanacak.

Söz konusu çok taraflı havacılık anlaşması, geçmişte yapılan ikili anlaşmaların yerine geçecek.

Anlaşmanın bu aşamadan sonra AB kurumları, üye 27 ülke ve Katar tarafından onaylanması gerekiyor.

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