  • BIST 116.444
  • Altın 390,461
  • Dolar 6,8484
  • Euro 7,6846
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı"

» »
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı"
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek toplantısından önce video paylaştı. 

Suriye savaşının 10. yılına girdiğine işaret eden Borrell, savaşın büyük acılara yol açtığına, Suriye halkının hala korku içinde yaşadığına dikkati çekti.

"AVRUPA, SURİYE HALKINA SIRTINI DÖNEMEZ VE DÖNMEYECEKTİR"

Borrell, "Avrupa, Suriye halkına sırtını dönemez ve dönmeyecektir. Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı." mesajını verdi.

Suriye'nin AB'nin komşusu olduğu ve istikrarının önem taşıdığının altını çizen Borrell, Birliğin hem Suriye'ye hem de sığınmacılara ev sahipliği yapan komşu ülkelere desteğinin süreceğini bildirdi.

Borrell, "Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkeler çok sayıda sığınmacıya kapılarını açarak olağanüstü dayanışma gösterdi." dedi.

AB ve üye ülkelerin Suriye'ye en fazla insani yardım yapanlardan olduğunu belirten Borrell, "Ancak bu yeterli değil. Suriye halkının acılarını dindirmek için daha fazlasını yapmalıyız. Siyasi çözüme odaklanmalıyız."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Başbakanı Merkel: Daha önce hiç görmediğimiz ekonomik zorluklar yaşıyoruz30 Haziran 2020 Salı 08:57
  • Macron'a sandıkta "yeşil dalga" darbesi29 Haziran 2020 Pazartesi 18:20
  • Belçika'daki restoran, müşteri başına 5 euro koronavirüs bedeli alıyor29 Haziran 2020 Pazartesi 17:12
  • "Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz'da açıyor"29 Haziran 2020 Pazartesi 17:08
  • Emirates, Larnaka seferlerine 15 Temmuz'da başlayacak29 Haziran 2020 Pazartesi 17:07
  • Kraliçe Elizabeth'in kaldığı şatonun duvarına ilanlı uyarı: ‘İhtiyacınızı 30 metre ileride giderin’29 Haziran 2020 Pazartesi 15:56
  • İngiltere ve Avrupa Birliği anlaşma konusunda iyimser29 Haziran 2020 Pazartesi 11:46
  • "Rusya'nın Taliban'a Para Teklifi Bazı Amerikan Askerlerinin Ölümüne Yol Açtı" İddiası29 Haziran 2020 Pazartesi 09:55
  • Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:12
  • Le Monde: AB sınırları Türkiye'ye 1 Temmuz'da açılmayacak28 Haziran 2020 Pazar 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti