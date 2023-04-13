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ABD Başkanı Biden, Pentagon belgelerinin sızdırılmasından endişe duyuyor

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) "gizli" belgelerin sızdırılmış olmasından endişe duyduğunu belirterek, "Ancak görebildiğim kadarıyla ağır sonuçları olan güncel bir etkisi bulunmuyor." dedi.
ABD Başkanı Biden, Pentagon belgelerinin sızdırılmasından endişe duyuyor

ABD Başkanı Biden, resmi temasları kapsamında bulunduğu İrlanda’nın başkenti Dublin’de, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan ve Ukrayna savaşına ilişkin bilgiler içeren “gizli” ibareli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına ilişkin ilk kez konuştu.

ABD Başkanı Biden, sızdırılan Pentagon belgeleri konusunda bir gelişme olup olmadığı sorusuna yanıt veremeyeceğini belirterek, “İstihbarat ile Adalet Bakanlığının bildiğiniz gibi devam eden tam kapsamlı bir soruşturması var, (sonuca) yaklaşıyorlar.” ifadesini kullandı.

Biden, kendisinin sızıntı konusunda endişeli olup olmadığı sorusuna ise sızan bilgilerden ziyade belgelerin sızmış olmasından endişe duyduğunu dile getirerek, “Bunun gerçekleşmiş olmasından endişe duyuyorum ancak görebildiğim kadarıyla ağır sonuçları olan güncel bir etkisi bulunmuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

SIZDIRILAN BELGELER

Geçen hafta, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan, Ukrayna-Rusya savaşı, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bakımından güncel bilgiler içeren belgeler sızdırılmıştı.

Twitter ve Rus Telegram kanallarında yapılan sızıntıların, ABD’nin diplomatik kriptolarının sızdırıldığı 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013’te dijital izleme faaliyetlerinin sızdırıldığı Snowden krizi kadar önemli olduğu belirtiliyor.

Birçok Amerikalı uzman WikiLeaks ve Snowden ifşaatlarına karşın yeni sızıntının öneminin, paylaşılan belgelerin güncel bilgiler içermesinden geldiğine işaret ediyor.

Sızdırılan belgelerin aslında şubat ve martta Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiği belirtiliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “gizli” belgelerin bazılarının içeriklerinin değiştirildiğini söylemişti. 

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