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ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: G7’de Rus altınına yasak geliyor

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ABD Başkanı Joe Biden, bugün başlayacak G7 zirvesinde Rus altınının ithalatını yasaklanmasına ilişkin yeni karar alınacağını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: G7’de Rus altınına yasak geliyor

ABD Başkanı Joe Biden; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin Rus altınının ithalatına yasak getireceğini duyurdu.

Tüm dünyanın gözü G7 zirvesinde alınacak kararlardayken Biden, Rusya’ya karşı gerçekleştirilmesi planlanan ilk önlemi açıkladı. Biden’ın açıklamasına göre Almanya’nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde düzenlenen ve üç gün sürecek olan G7 zirvesinde Rus altının ithalatına yasak getirilmesi kararlaştırılacak.

BİDEN’DAN AÇIKLAMA

Biden Twitter’da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Putin’in savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu geliri elde etmemesi için ABD’nin Moskova’ya benzeri görülmemiş maliyetler yüklediğini belirtti. Biden açıklamasında, “G7, Rusya için on milyarlarca dolar büyüklüğünde bir ihracat olan Rus altınının ithalatını yasaklayacağını açıklayacak” ifadelerine yerdi.

Rusya dünyada en çok altın üreten ülkelerden biri. Ülkedeki altın madenlerinde yıllık yaklaşık 250 ton altın üretiliyor. Altın yatırımcıları bu yasağın piyasayı nasıl etkileyeceğini yakından izleyecek.

PETROL SINIRLAMASI DA GÜNDEMDE

Toplantıda ayrıca Rus petrolüne fiyat sınırı konulmasına ilişkin bir mekanizma oluşturulması da bekleniyor. Bununla birlikte Rus petrolünün ithalatına sınır getirilmesi ve Rusya'nın daha yüksek bir fiyattan satış yapmasının engellenmesi öngörülüyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat tarihinden bu yana batılı ülkeler Rusya’ya pek çok ekonomik ve finansal yaptırım uygulamış, bu yaptırımlar enerji ve gıda fiyatlarının küresel düzeyde artmasına sebep olmuştu.

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