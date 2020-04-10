ABD Başkanı Trump: Umarım 100 Bin Tahmininden Daha Az İnsan Ölür

ABD Başkanı Trump, ABD'deki yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin, "Ölü sayısı bakımından tahminlerin de altında bir sayı yakalamaya çalışıyoruz. Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sayısının 2 milyonu aştığını duyurdu.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Virüs ile mücadelede emeği geçen herkese teşekkür eden Trump, "Şu anda neler olduğunu ve bizim nerede durduğumuzu biliyorsunuz. Umuyorum ki çok ama çok yakın bir zamanda ülkemizin çarkları yeniden dönmeye başlayacak. Halkımız, hep birlikte milletimiz, tarihindeki en asil bölümü yazıyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da yoğun bakımdan çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Trump, Johnson'a acil şifalar diledi.

Trump, "ABD'de şu ana kadar yapılan testlerde 2 milyonu geçtiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemiz için önemli bir kilometre taşı." dedi.

ABD, 2 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPTI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise yaptığı açıklamada, "Yapılan test sayısında 2 milyonu geçtik. Her gün 100 binden fazla test yapıyoruz. Çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Salgın nedeniyle yaşamını kaybedenler için de çok üzgün olduğunu belirten Pence, "Şu ana kadar 16 binden fazla insan virüsten öldü. Bunlar sadece bir rakam değil, hepsi birer hayat." diye konuştu.

"ÖLÜ SAYILARI KÖTÜ AMA HASTANEYE YATIRILANLAR AZ"

Doktor Anthony Fauci ise virüsün ilerleyişine ilişkin, "Ölü sayıları bakımından çok kötü bir hafta geçirdik. Ancak New York'ta hastaneye yatırılan vakaların sayısında bir düşüş söz konusu. Burada sosyal mesafenin önemini görüyoruz. Lütfen, kurallara uymaya devam edelim." uyarısında bulundu.

Doktor Deborah Birx ise test yapılan kişilerin yaş istatistiğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Test yapılan 25 yaş altındaki 200 binden fazla kişinin yüzde 11'i pozitif, 25-45 yaşlarındaki 500 binden fazla kişinin yüzde 17'si, 45-65 yaşlarındaki 500 binden fazlasının yüzde 21'i, 65-85 yaşlarındaki 200 binden fazlasının yüzde 22'si ve 85 yaşın üzerindeki 30 bin kişiden yüzde 24'ü pozitif çıktı."