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ABD, Çin'deki bir nükleer santralde sızıntı iddialarını araştırıyor

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Amerika Birleşik Devletleri(ABD), Çin'in güneyinde yer alan bir nükleer santralde sızıntı olabileceğine yönelik bölgeden gelen raporları inceliyor.
ABD, Çin'deki bir nükleer santralde sızıntı iddialarını araştırıyor

Amerika Birleşik Devletleri(ABD), Çin'in güneyinde yer alan bir nükleer santralde sızıntı olabileceğine yönelik bölgeden gelen raporları inceliyor.

Çin'in güneyinde Macau ve Hong Hong gibi kalabalık nüfusa sahip şehirlere oldukça yakın olan Taishan Nükleer Santrali'nin ortağı Fransız şirket Framatome, yayımladığı raporunda "radyolojik tehdit" uyarısında bulunmuştu.

Taishan Nükleer Santrali'nin aynı zamanda işletme ortağı olan Fransız şirket geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir rapor gönderdi. Söz konusu raporda, Çinli yetkililerin nükleer santrali kapatmak zorunda kalmamak için "kabul edilebilir radyasyon seviyesini yükselttiği" bilgisi yer aldığı kaydedildi.

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