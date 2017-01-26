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“ABD, güvenli bölge oluşturmadan önce sonuçlarını düşünmeli”

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“ABD, güvenli bölge oluşturmadan önce sonuçlarını düşünmeli”
Donald Trump ile Vladimir Putin arasında ilk kriz çıktı. Trump'ın 'Suriye'de güvenli bölge' açıklamasına Rusya'dan sert yanıt geldi.

ABD Başkanı Trump'ın "Suriye’de güvenli bölge oluşturulması" talimatı vereceği iddialarına Kremlin'den ilk tepki geldi. Kremlin, “ABD, güvenli bölge oluşturmadan önce sonuçlarını düşünmeli” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Trump'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturma planını duyurmadan önce Rusya ile fikir alışverişinde bulunmadığını söyledi.

"ABD'li partnerlerimiz bize danışmadı" diyen Kremlin sözcüsü Peskov bu planın Suriyeli sığınmacıların durumunu kötüleştirmemesinin önemine dikkat çekti.

Putin'in sözcüsü Peskov Suriye'de güvenli bölge oluşturulmadan önce tüm olası sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında Trump'ın Suriye'de sığınmacılar için güvenli bölge oluşturulması planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Müftüoğlu, "Türkiye başından beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını savundu. Trump'ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lazım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de halkın korunması için güvenli bölgeler oluşturulması yönünde talimat vereceği öne sürülmüştü.

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