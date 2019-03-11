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ABD: IŞİD tehdidi devam ediyor

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IŞİD tehdidinin hala devam ettiğini ve örgütün Suriye, Irak ve diğer bölgelerde dağınık bir şekilde varlığını sürdürdüğünü söyledi.
ABD: IŞİD tehdidi devam ediyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IŞİD'in "henüz bitmediğini" duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'in bölgesel üstünlüğünü kaybettiğini açıklamasının örgütün tamamen bittiği anlamına gelmediğine dikkati çeken Bolton, "Biliyoruz ki şu an IŞİD savaşçıları Suriye ve Irak'ta dağılmış halde varlığını sürdürüyor ve dünyanın diğer yerlerinde büyümeye çalışıyor. IŞİD, tehdit oluşturmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de 400 asker tutma kararına da değinen ve bu kararın IŞİD'in tekrar güçlenmesini engellemek için alındığını belirten Bolton, şunları söyledi:

"ABD Başkanının aldığı Irak'taki Amerikan varlığının devam etmesi ve Suriye'de küçük bir gözlem gücünün tutulması kararındaki sebeplerden biri de IŞİD'in kendini yenileme ihtimalidir. Bu durumda bir daha ortaya çıkarlarsa müdahale edebiliriz."

Öte yandan, Bolton, IŞİD'in "yeniden dirilişini" bastırma çabalarına yardım etme konusunda İngiltere ve Fransa ile görüşüldüğünü söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Joseph Votel, perşembe günü yaptığı açıklamada Suriye’den belirli bir tarihte çekilme konusunda baskı hissetmediklerini belirterek, 'IŞİD teslim olmadı. Yeniden harekete geçmek için doğru zamanı bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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