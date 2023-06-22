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ABD Sahil Güvenliği, Titanik yakınında enkaz parçaları buldu

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Titanik’i ziyaret ederken iletişimi kesilen Titan denizaltısından pazar gününden beri haber alınamıyor. ABD Sahil Güvenliği, Titanik enkazı yakınlarında enkaz parçaları bulunduğunu duyurdu.
ABD Sahil Güvenliği, Titanik yakınında enkaz parçaları buldu

ABD Sahil Güvenliği, Titanik'in enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama alanında bir "enkaz" bulunduğunu bildirdi. Enkazın Titanik yakınlarında olduğu belirtildi. 

1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltını arama çalışmaları sürüyor.

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

NTV'nin haberine göre ise denizaltıyı tasarlayan mühendis Ron Allum The Guardian'a yaptığı açıklamada, kayıp Titan'ın büyük olasılıkla sağlam ancak gücü tükenmiş bir durumda olabileceğini söyledi. Allum, kayıp turist denizaltısının "feci bir patlama" yaşamış olmasının muhtemel olmadığını, ancak kısmi su baskınının yüzeye çıkmasını engelleyebileceğini açıkladı. 

DENİZALTIYI TASARLAYAN MÜHENDİSTEN AÇIKLAMA

Allum, "Bana öyle geliyor ki denizaltının basınçlı gövdesi sağlam, ancak güçten kesilmiş. Böyle bir durumda Titan'ın yeniden yüzeye çıkmak için otomatik olarak ağırlıkları düşürmüş olması muhtemeldir." diye konuştu. 

Allum, denizaltının acil bir durumda ağırlıklarını serbest bırakması gerektiğini, ancak basınçlı gövdenin kısmen su almasının geminin yüzeye çıkmasını engelleyebileceğini belirterek, "Basınç gövdesinde su varsa, bu oldukça büyük bir hacimdir. Düşme ağırlıkları genellikle o kadar büyük değildir ve gemiyi dipte tutan da bu olabilir. Bu aynı zamanda, eğer yolcular yarı su basmış bir basınçlı gövdede oturuyorlarsa, bunun da felaket olabileceği anlamına gelir. Hipotermik hale gelebilirler. CO2 temizleyici sistemlerin ıslak olmaları halinde ne kadar iyi çalışacaklarını bilmiyorum" dedi. 

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