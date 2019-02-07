ABD üssünün fotoğrafını çeken öğrenciye hapis

ABD'de bir askeri üssün fotoğraflarını çeken 20 yaşındaki Çinli öğrenciye bir yıl hapis cezası verildi.

ABD donanmasının Florida’daki üssünün fotoğraflarını çeken 20 yaşındaki Çinli bir öğrenci 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. CNN’in yer alan habere göre, Key West kentinde yer alan donanmaya ait istihbarat üssüne deniz yoluyla gizlice giren Zhao Qianli isimli Çinli öğrenci, üssün fotoğraflarını çektiğini mahkemede itiraf etti.

Federal yargıç Zhao’ya verilebilecek en yüksek ceza olan 1 yıl hapis cezası verdi. Zhao’nun avukatı, mahkemenin kararıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Mahkeme kararından Zhao’nun fotoğrafları casusluk amacıyla çekip çekmediğine dair bir bilgi yer almadı. Ancak Key West’teki üssün, ABD donanmasının en önemli istihbarat merkezlerinden biri olduğu biliniyor.