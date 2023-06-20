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ABD ve Çin’den birlikte hareket etme kararı

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ABD ve Çin'in, iklim değişimi, ekonomik istikrar, gıda güvenliği, kamu sağlığı ve narkotik madde kaçakçılığıyla mücadele gibi uluslararası sınamalarla baş etmek için birlikte hareket etmenin önemli olduğu konusunda hemfikir olduğu bildirildi.
ABD ve Çin’den birlikte hareket etme kararı

ABD Dışişleri Bakanlığından Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Çin ziyareti hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Blinken’ın, ikili görüşmelerinin “samimi, yapıcı ve esaslı” bir havada geçtiği aktarılan açıklamada, Dışişleri Bakanı’nın iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi.

‘SORUMLU’ ŞEKİLDE DAVARANACAK

Açıklamada, ABD ve Çin arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmemesi için ABD’nin “sorumlu” şekilde davranacağının altı çizilirken, “ABD, endişe duyulan ve olası işbirliğinin bulunduğu alanlarda diplomasi yolunu kullanmaya devam edecek.” ifadesine yer verildi.

ABD’nin, Çin’de “hatalı bir şekilde tutulan” vatandaşlarının öncelikli bir konu olmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, sentetik uyuşturucuların ulaşımıyla mücadele edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, Çin’in adil olmayan ekonomik politikalarına değinilirken, ABD’nin Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Tibet ve Hong Kong’daki insan hakları ihalelerinden duyduğu endişeye dikkati çekildi.

“DEĞİŞİKLİK YOK”

ABD’nin, “tek Çin politikasında” değişiklik olmadığı, Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın muhafaza edilmesine önem atfettiği belirtilen açıklamada, iki ülkenin Rusya’nın Ukrayna saldırısı, Kuzey Kore’nin kışkırtıcı eylemleri ve Çin’in Küba’daki istihbarat faaliyetleri gibi çok çeşitli küresel ve bölgesel güvenlik konularını ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “İki taraf da Çin ve ABD’nin iklim değişimi, ekonomik istikrar, gıda güvenliği, kamu sağlığı ve narkotik madde kaçakçılığıyla mücadele gibi uluslararası sınamalarla mücadele etmek için birlikte hareket etmenin önemi konusunda mutabık kaldı.” ifadesi kullanıldı.

Tarafların, üst düzey irtibatı sürdürme konusunda anlaştığı bildirilen açıklamada, Blinken, Çinli mevkidaşı Çin Gang’ı Washington’a davet ettiği duyuruldu.

BİDEN DÖNEMİNİN EN ÜST DÜZEY ZİYARETİ

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden’ın 2021’in başında göreve gelmesinden bu yana Pekin’e giden en üst düzey yetkili ve “5 yıl sonra Çin’i ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı” oldu. En son Donald Trump döneminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2018’de Pekin’i ziyaret etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kasım 2022’de Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Zirvesi’nde yaptıkları görüşmede, Blinken’ın Pekin’i ziyaret etmesine karar vermiş ancak şubatta yapılması planlanan ziyaret, Çin’e ait yüksek irtifa balonunun Amerikan hava sahasına girmesinin ardından yaşanan kriz nedeniyle iptal edilmişti.

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