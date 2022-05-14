  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

ABD ve Rusya arasında kritik temas

» »
ABD ve Rusya Savunma Bakanları, Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana ilk defa telefonda görüştü.
ABD ve Rusya arasında kritik temas

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Bakan Lloyd Austin ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'nun telefonda görüştüğünü duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, “Bakan Lloyd Austin, 18 Şubat’tan sonra ilk kez Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile 13 Mayıs’ta görüştü” dendi. Austin'in Rusya’ya Ukrayna’da ateşkes çağrısında bulunduğu ve iletişimi sürdürmenin önemine değindiği bildirildi.

Reuters, ABD Savunma Bakanı'nın işgalin başından bu yana üç defa Şoygu'yla görüşme girişiminde bulunduğunu ancak Rusya'nın bu talebi yanıtsız bıraktığını aktardı. ABD'li bir yetkili de bir saat süren görüşmede tarafların pozisyonunun değişmediğini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de benzin fiyatları rekor tazeledi10 Mayıs 2022 Salı 21:26
  • ABD’den savaşın seyrini değiştirecek hamle! Biden imzaladı10 Mayıs 2022 Salı 15:19
  • Ekvador’da hapishane kavgasında 43 kişi öldü10 Mayıs 2022 Salı 13:51
  • ABD’de mahkumla kaçan kadın gardiyan hayatını kaybetti10 Mayıs 2022 Salı 11:48
  • Haiti’de Türk misyonerler kaçırıldı09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:34
  • ABD'den 3 Rus televizyon kanalına yaptırım09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:39
  • Green Card sonuçları açıklandı08 Mayıs 2022 Pazar 12:26
  • Trump mitinginde Dr. Öz’ü yuhaladılar08 Mayıs 2022 Pazar 11:38
  • Beyaz Saray'a ilk siyah sözcü08 Mayıs 2022 Pazar 10:41
  • ABD'nin Bamako Büyükelçiliği'nden terör saldırısı uyarısı07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti