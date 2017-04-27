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ABD'de 69 yıl evli kalan bir çift, 40 dakika arayla hayata veda etti...

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ABD'de 69 yıl evli kalan bir çift, 40 dakika arayla hayata veda etti...
69 yıl aynı yastığa baş koydular, sadece 40 dakika arayla hayata veda ettiler.

Daily Herald gazetesinin haberine göre; 89 yaşındaki Terasa Vatkin, geçen Cumartesi günü Alzheimer hastalığına yenik düştü.

Teresa son nefesini verirken, 91 yaşındaki eşi Isaac Vatkin, yanı başında bekliyordu.

Teresa’nın ölümünün üzerinden henüz 40 dakika geçmişti ki Isaac da hayatını kaybetti. Aile üyeleri, Vatkin ile Isaac’in birlikte olduklarını düşünerek avuntu buluyor.

Çiftin kızları Clara Gesklin, cenaze törenin konuşurken, “Birbirlerine olan sevgileri çok güçlüydü, birbirleri olmadan yaşamadılar” dedi.

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