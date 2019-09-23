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ABD'de bir kadın, üzerine oturan deveden cinsel organını ısırarak kurtuldu

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ABD'nin Florida eyletinde eşiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkan kadın karşısında bir deve görünce ne yapacağını şaşırdı. Devenin kendisinin üzerine oturduğunu söyleyen kadın, hayvanın testislerini ısararak kurtulabildiğini söyledi.
ABD'de bir kadın, üzerine oturan deveden cinsel organını ısırarak kurtuldu

Florida'nın Grosse Tete bölgesinde bir kadın ve kocası, köpeklerini gezdirmek için vahşi hayvan barınağı yakınlarındaki yeşil alanı seçti. 

 

Burada adam, köpeğiyle oyuncak yakalama oynamaya başladı. 

Ancak adam oyuncağı çok uzağa fırlatınca köpek yolunu şaşırarak içerisinde deve bulunan çitleri aştı. 

Köpeğini devenin yanında olduğunu gören kadın ise duruma müdahale etmek için emekleyerek çitlerin altından geçti. 

Bu sırada deve, kadını sıkıştırarak üzerine oturdu. 

 

Newsweek'te yer alan habere göre, ismi açıklanmayan kadın, "Üzerimden kalkması için onun testislerini ısırdım" dedi. 

 

 

 

'DEVE YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI'​

Barınak görevlisi ise devenin bir suçu olmadığını belirterek "Deve yanlış bir şey yapmadı. Onlar çok agresif davlanıyorlardı. Deve anormal bir harekette bulunmadı" diye konuştu. 

Barınağın yöneticisi Pamela Bossier ise adamın deveye şapkasıyla hareketler yaparak onu agresifleştirdiğini ve çiftin böyle bir durumda hemen karşılarında bulunan ofisteki barınak görevlilerinden yardım istemeleri gerektiğini söyledi.

 

Kadının yaralandığı ve olayın ardından hastaneye gittiği belirtildi. 

Polis ise çiftin arandığını açıkladı ve köpeklerine tasma takmayan kanunları ihlal ettiklerini belirtti. 

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