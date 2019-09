ABD'de bir kadın, üzerine oturan deveden cinsel organını ısırarak kurtuldu

Florida'nın Grosse Tete bölgesinde bir kadın ve kocası, köpeklerini gezdirmek için vahşi hayvan barınağı yakınlarındaki yeşil alanı seçti.

Burada adam, köpeğiyle oyuncak yakalama oynamaya başladı.

Ancak adam oyuncağı çok uzağa fırlatınca köpek yolunu şaşırarak içerisinde deve bulunan çitleri aştı.

Köpeğini devenin yanında olduğunu gören kadın ise duruma müdahale etmek için emekleyerek çitlerin altından geçti.

Bu sırada deve, kadını sıkıştırarak üzerine oturdu.

Newsweek'te yer alan habere göre, ismi açıklanmayan kadın, "Üzerimden kalkması için onun testislerini ısırdım" dedi.

Florida woman bites camel's genitals to escape from animal after it sat on her: "The camel did nothing wrong" https://t.co/YHNMjxixpe