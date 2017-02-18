 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

ABD'de fırtına 2 can aldı

» »
ABD'de fırtına 2 can aldı
ABD'nin California eyaletinin güneyini etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına 2 kişinin ölümüne yol açtı.

 ABD'nin California eyaletinin güneyini etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına 2 kişinin ölümüne yol açtı.

Yetkililer, dün öğleden sonra etkili olmaya başlayan fırtınada biri Los Angeles'in Sherman Oaks bölgesinde, diğeri Victorville'de olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, Los Angeles yakınlarında heyelan endişesiyle yüzlerce evin tahliye edildiğini bildirdi.

Fırtına nedeniyle Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda 250'den fazla uçuşun aksadığı, bölgede çok sayıda otoyolun kapatıldığı ve tren seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Sherman Oaks'ta bir obruğun iki aracı yuttuğu, birinin sürücüsünün kurtarıldığı, diğerinin aracından çıkmayı başardığı ifade edildi.

Fırtınanın eyalette bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Savunma Bakanı James Mattis'den NATO ülkelerine uyarı16 Şubat 2017 Perşembe 08:49
  • Trump: Rusya bağlantısı saçmalığı, Clinton'un hatalarını örtme amacı taşıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 16:16
  • Trump yönetimine Flynn hakkında soruşturma baskısı15 Şubat 2017 Çarşamba 13:40
  • Rıo De Janeıro’da güvenliği 1 haftalığına askerler sağlayacak15 Şubat 2017 Çarşamba 10:24
  • ABD Suriye’de uranyum kullanmış15 Şubat 2017 Çarşamba 10:21
  • Paraguay'da 25 ton Venezuela Bolivarı ele geçirildi15 Şubat 2017 Çarşamba 10:13
  • Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn istifa etti14 Şubat 2017 Salı 09:57
  • Trump'ın vize yasağına Virginia eyaletinden iptal14 Şubat 2017 Salı 09:33
  • Meksika'da Trump karşıtı gösteri13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Uluslararası Af Örgütü'nden ABD'deki göçmenlere yönelik baskılarla ilgili açıklama13 Şubat 2017 Pazartesi 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti