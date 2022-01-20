  • BIST 2.014,21
  • Altın 780.36244
  • Dolar 13.3206
  • Euro 15.0794
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 3 Ayın En Yüksek Seviyesinde

» »
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ocak ile biten haftada beklenmedik artışla 286 bine çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 3 Ayın En Yüksek Seviyesinde

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 15 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 55 bin artarak 286 bine yükseldi.

Bu dönemde beklentilerin aksine yükseliş gösteren ve 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının 220 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi 230 binden 231 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 20 bin artarak 231 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 8 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 84 bin artışla 1 milyon 635 bine çıktı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısında yaşanan yükselişte Kovid-19 salgınında Omicron varyantıyla artan vakaların etkili olduğunu belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • New York Başsavcılığı: Trump'ın Şirketlerinden 'Sahte Veya Yanıltıcı' Beyanlarda Bulunuldu19 Ocak 2022 Çarşamba 20:58
  • Başkan Biden'ın ilk yılında ABD küresel sistemde daha da etkisiz hale geldi19 Ocak 2022 Çarşamba 14:01
  • Biden'ın ilk yılında Amerikan ekonomisine "yükselen enflasyon" damgasını vurdu19 Ocak 2022 Çarşamba 11:59
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus Mevkidaşı Lavrov İle Ukrayna’yı Görüştü18 Ocak 2022 Salı 19:21
  • ABD’li havayolu şirketleri uyardı: 5G felaket boyutunda kriz yaratabilir18 Ocak 2022 Salı 11:49
  • Eski Güzellik Kraliçesi 'Çok Açık' Kıyafeti Nedeniyle Uçağa Alınmadı18 Ocak 2022 Salı 01:07
  • Meksika' da Kız Arkadaşının Annesine Böbreğini Bağışlayan Genç, 1 Ay Sonra Terk Edildi17 Ocak 2022 Pazartesi 20:33
  • Beyaz Saray'da ilk yıl: Biden ABD'lileri hayal kırıklığına uğrattı17 Ocak 2022 Pazartesi 13:58
  • ABD'nin balistik füze denizaltısı Guam Adası'nda17 Ocak 2022 Pazartesi 10:27
  • ABD'de kar fırtınası: 2 binden fazla uçuş iptal edildi16 Ocak 2022 Pazar 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti