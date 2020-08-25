ABD'de Jacob Blake protestoları: Eylemcilere polis müdahalesi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.
Blake'in dün 7 el ateş edilerek ailesinin gözü önünde vurulmasının ardından, cinayeti protesto etmek üzere Kenosha mahkemesi önünde toplanan protestoculara polisler müdahalede bulundular.
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