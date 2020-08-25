  • BIST 1.108
  • Altın 458,429
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6971
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1922 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

ABD'de Jacob Blake protestoları: Eylemcilere polis müdahalesi

» »
ABD'de Jacob Blake protestoları: Eylemcilere polis müdahalesi
ABD'de Jacob Blake protestoları: Eylemcilere polis müdahalesi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

Blake'in dün 7 el ateş edilerek ailesinin gözü önünde vurulmasının ardından, cinayeti protesto etmek üzere Kenosha mahkemesi önünde toplanan protestoculara polisler müdahalede bulundular.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkiye yol açtı24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:52
  • Donald Trump'ın ablası: Üniversite sınavına kendi adına başkası girdi, hiçbir prensibi yok23 Ağustos 2020 Pazar 20:15
  • Tiktok, Trump’ın Sosyal Medya Yasağı Yaptırımına Karşı Yasal İşlem Başlatacak23 Ağustos 2020 Pazar 15:36
  • California tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:00
  • ABD’de işlediği suçları itiraf eden eski polise 11 defa müebbet22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:47
  • Trump, seçim kampanyası için 64.5 milyon dolar harcadı21 Ağustos 2020 Cuma 09:48
  • ABD'ye ait savaş gemisi Girit Adası'na ulaştı21 Ağustos 2020 Cuma 08:59
  • ABD'de polisten ölümüne sebep olduğu siyahi Müslümana 'Allah sana yardım etmeyecek' sözleri21 Ağustos 2020 Cuma 08:53
  • California, Kontrol Altına Alınamayan Yangınlarla Mücadele Ediyor20 Ağustos 2020 Perşembe 12:55
  • ABD'de 11 Cumhuriyetçi siyasetçi, Trump'ı desteklemediklerini açıkladı20 Ağustos 2020 Perşembe 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti