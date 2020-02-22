  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

ABD’de Koronavirüs Vakası Sayısı 34’e Çıktı

» »
ABD’de Koronavirüs Vakası Sayısı 34’e Çıktı
ABD’de Koronavirüs Vakası Sayısı 34’e Çıktı

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 34’e ulaştığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 34 kişiden 18'inin, salgın nedeniyle Japonya’da karantinaya alınan Diomand Princess yolcu gemisinden, 3 kişinin de daha önce Çin’in Vuhan bölgesinden tahliye edilen Amerikalılar olduğu belirtildi.

CDC Ulusal Aşı ve Solunum Hastalıkları Merkezi direktörü Dr. Nancy Messonnier, tahliye edilen kişileri ayrı değerlendirdiklerini söyleyerek, “Çünkü bu rakamların şu anda ABD'deki genel resmi doğru bir şekilde temsil ettiğine inanmıyoruz." dedi.

Messonnier, Diamond Princess gemisinden tahliye edilenler arasında ayrıca 10 kişinde, Japonlar tarafından yapılan testlerde hastalığın pozitif çıktığı, sonuçların teyit edilmesi halinde onların da söz konusu resmi sayıya eklenebileceğini kaydetti.

Amerikalı sağlık yetkilileri, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkan 328 ABD vatandaşını uçaklarla ülkeye getirmişti.

Yetkililer, tahliye edilenlerin 14 gün boyunca California eyaletindeki Travis Hava Üssü'nde veya Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'nde kurulan karantina merkezlerinde tutulacağını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya'da Petrol İşçilerinin Grevi 18'inci Gününde19 Şubat 2020 Çarşamba 12:04
  • Trump'tan 11 Mahkum İçin "Özel Af" Kararı19 Şubat 2020 Çarşamba 11:22
  • Kütüphanede porno film çektiler!18 Şubat 2020 Salı 18:59
  • Venezuela, Portekizli TAP Air’in ülkeye uçuşlarını 90 gün süreyle durdurdu18 Şubat 2020 Salı 11:56
  • ABD, Japonya'da Karantinadaki Gemiden Vatandaşlarını Tahliye Etti17 Şubat 2020 Pazartesi 12:41
  • Meksika’da kadınlar sokakta: Cinayetler son bulsun17 Şubat 2020 Pazartesi 10:26
  • ABD’li yetkili, Türk inşaat firmasından rüşvet aldı, mahkum oldu16 Şubat 2020 Pazar 18:31
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "guaido'nun tutuklanacağı gün gelmedi"15 Şubat 2020 Cumartesi 11:40
  • Amerikan medyası: "Abd ve taliban ateşkes için anlaştı"15 Şubat 2020 Cumartesi 11:15
  • Trump'a Göre Taliban'la Anlaşma Çok Yakın14 Şubat 2020 Cuma 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti