ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinde geçen 2020'de intiharların azaldığı bildirildi.

Ulusal Sağlık İstatistikleri Kurumunun (NCHS) verilerine göre, 2020'de intihar sayısı, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 azaldı.

ABD'de 2019'da 47 bin 511 kişi intihar ederek hayatına son verirken, bu sayı 2020'de 44 bin 834'e düştü.

Bilim insanları, bunun Kovid-19 salgınıyla bağlantılı sosyal psikolojik faktörlerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

KOVİD-19'UN YARATTIĞI SOSYAL DAYANIŞMA RUHU, İNTİHARLARA ENGEL OLDU

Kovid-19, her ne kadar büyük çaplı işsizliğe, kişisel tecride ve bireysel silahlanmada artışa yol açsa da savaşlarda ve doğal afetlerde görülen ulusal dayanışma hislerinin intiharların azalmasında etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.

Amerika İntiharı Önleme Vakfı Yetkilisi Dr. Christine Moutier, "Her felaket döneminin bir kahramanlık aşaması vardır. İnsanlar bir araya gelir, destek ve dayanışma mesajları verilir. Bunu salgının ilk zamanlarında gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yetkilisi Farida Ahmad da intiharların en fazla azaldığı dönemin Kovid-19 salgının ilk kez kamuoyunun gündemine geldiği bahar aylarında görüldüğüne dikkati çekiyor.

Öte yandan telefonla destek ve diğer danışma hizmetlerinin de etkili olduğu kaydediliyor.

KOVİD-19, ÜÇÜNCÜ ÖLÜM NEDENİ

ABD'de 2020'de Kovid-19 nedeniyle 345 bin 323 kişi yaşamını yitirirken hastalık, kalp rahatsızlıkları ve kanserin ardından ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada yer aldı.

İntihar, ölüm sebepleri arasında geçen yıl bulunduğu 10. sıradan 11. sıraya geriledi.

ABD'de intihar sayıları, 2000'li yılların başından itibaren her yıl düzenli olarak artarak 2018'de 48 bin 344'e yükselmişti. 2018'de intihar oranı, 1941'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.