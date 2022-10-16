  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

ABD’de MİK amblemi olmayan Hellim

» »
ABD’de MİK amblemi olmayan Hellim
ABD’de MİK amblemi olmayan Hellim

ABD’de yaşayan bir Kıbrıslı Rum tarafından “Menşei İsmi Korumalı Ürün” (MİK) amblemi taşımayan “Hellim” tespit edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, ABD’de yaşayan Kıbrıslı bir tüketici tarafından gazeteye gönderilen fotoğrafta, ABD’nin “Maryland” bölgesinde bir marketten alınan, “Hellim” olduğu ve Kıbrıs’ta üretildiği belirtilen ancak MİK amblemi taşımayan bir ürün tespit edildiğini görüldüğünü yazdı.

Konuyu Rum Tarım Bakanlığı’nın gündemine taşıyan habere göre, Bakanlık Genel Müdürü Andreas Grigoriu, “Menşei İsmi Korumalı Ürün” yasasının sadece AB ülkelerini değil tüm dünya ülkelerini kapsadığını ve aksi durumlarda yasal yollara başvurulması için konunun Rum Hukuk Dairesi’ne aktarıldığını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Carolina’da silahlı saldırı: 5 ölü14 Ekim 2022 Cuma 09:50
  • ABD’den Zelenskiy’e şok: Birkaç yıl alacak14 Ekim 2022 Cuma 09:14
  • Biden: Amerikan halkı zor durumda13 Ekim 2022 Perşembe 20:13
  • Petrol krizi derinleşiyor! Biden’dan Suudilere Rusya resti13 Ekim 2022 Perşembe 19:58
  • ABD Enflasyon Rakamları Açıklandı13 Ekim 2022 Perşembe 17:17
  • BM Genel Kurulu, "sembolik olarak" Rusya'nın ilhak kararını kınadı13 Ekim 2022 Perşembe 10:03
  • IMF: Küresel kamu borcu bu yıl da yüksek kalmaya devam edecek13 Ekim 2022 Perşembe 07:57
  • Bolton: ‘Nükleer silah kullanılırsa, ABD, Putin’e suikast düzenleyebilir’12 Ekim 2022 Çarşamba 18:39
  • ‘Nükleer kıyamet’ diyen Biden’dan yeni açıklama12 Ekim 2022 Çarşamba 14:50
  • ABD Hazine Bakanlığından kripto para borsası Bittrex’e 53 milyon dolarlık para cezası12 Ekim 2022 Çarşamba 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti