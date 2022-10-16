ABD’de MİK amblemi olmayan Hellim

ABD’de yaşayan bir Kıbrıslı Rum tarafından “Menşei İsmi Korumalı Ürün” (MİK) amblemi taşımayan “Hellim” tespit edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, ABD’de yaşayan Kıbrıslı bir tüketici tarafından gazeteye gönderilen fotoğrafta, ABD’nin “Maryland” bölgesinde bir marketten alınan, “Hellim” olduğu ve Kıbrıs’ta üretildiği belirtilen ancak MİK amblemi taşımayan bir ürün tespit edildiğini görüldüğünü yazdı.

Konuyu Rum Tarım Bakanlığı’nın gündemine taşıyan habere göre, Bakanlık Genel Müdürü Andreas Grigoriu, “Menşei İsmi Korumalı Ürün” yasasının sadece AB ülkelerini değil tüm dünya ülkelerini kapsadığını ve aksi durumlarda yasal yollara başvurulması için konunun Rum Hukuk Dairesi’ne aktarıldığını söyledi.