ABD'de silahlı saldırı: En az 10 kişi vuruldu, beş kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi vuruldu, beş kişi hayatını kaybetti.

CBS Los Angeles'ın haberine göre, California'nın Orange County bölgesindeki bir barda en az 10 kişi vuruldu .

Raporda, olay mahallindeki videoda en az iki cesedin görüldüğü belirtildi.

CBS raporu, saldırının Trabuco Kanyonu'ndaki bir bisikletçi barında gerçekleştiğini ve şu anda büyük bir kolluk kuvvetinin bulunduğunu söyledi.

KCAL News'in kaynaklardan aldığı bilgiye göre saldırganın güvenlik ekipleri tarafından vurulduğu ancak kişinin durumunun bilinmediği belirtildi.