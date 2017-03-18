 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.491
  • Altın 143,672
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Bundan sonra bizim de uçuş yasağımız var"

ABD'den İngiliz hükümetine özür yok...

» »
ABD'den İngiliz hükümetine özür yok...
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "İngiliz istihbaratının önceki Başkan Barack Obama'nın isteğiyle seçim döneminde Donald Trump'ın dinlenmesine yardımcı olduğuna" ilişkin sözleri ile ilgili olarak İngiliz hükümetinden özür dilemediklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "İngiliz istihbaratının önceki Başkan Barack Obama'nın isteğiyle seçim döneminde Donald Trump'ın dinlenmesine yardımcı olduğuna" ilişkin sözleri ile ilgili olarak İngiliz hükümetinden özür dilemediklerini bildirdi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla yapılan gayriresmi toplantıda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Spicer, Beyaz Saray'ın İngiliz hükümetinden özür dilediği iddiasını reddetti.

"Herhangi bir şeyden pişmanlık duyduğumuzu sanmıyorum." diyen Spicer, önceki gün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Amerikan Fox News kanalına atfen dile getirdiği iddiasını sürdürmüş oldu.

Öte yandan, Amerikan CNN kanalına konuşan Başkan Donald Trump yönetiminden bir yetkilinin, Sözcü Spicer ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster'ın "İngiliz hükümetini arayarak konuyla ilgili özür dilediklerini" ifade ettiği belirtildi.

Spicer, geçen perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, seçim kampanyası sürecinde dönemin ABD Başkanı Obama'nın isteğiyle İngiliz Hükümet İletişim Merkezi (GCHQ) adlı istihbarat kurumunun Trump Tower'ın dinlenmesine yardım ettiğini öne sürmüştü.

İddiayı Fox News'te yer alan bir habere dayandıran Spicer, Obama için "Ulusal Güvenlik Ajansını (NSA) kullanmadı, Merkezi İstihbarat Teşkilatını (CIA) kullanmadı, Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) kullanmadı, Adalet Bakanlığını kullanmadı. Bunun yerine İngiliz istihbarat ajansı GCHQ'yu kullandı." demişti.

Beyaz Saray'da yer alan iddiaları kesin bir dille reddeden İngiliz hükümeti yetkilileri ise "iddiaların saçma olduğunu" kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Kuzey Kore'ye karşı tüm seçenekler masada17 Mart 2017 Cuma 13:34
  • Brezilya'daki sarıhumma salgını yayılıyor17 Mart 2017 Cuma 09:59
  • Peru'da sel… ondan fazla kişi hayatını kaybetti17 Mart 2017 Cuma 09:50
  • New York'ta Trump'ı protesto eden gruba polis müdahalesi17 Mart 2017 Cuma 08:59
  • Genç hamile model raylarda poz verirken tren altında kaldı17 Mart 2017 Cuma 08:58
  • Trump savunma harcamalarını büyük oranda artıracak16 Mart 2017 Perşembe 14:16
  • ABD'de 3,8 milyon dolara satılık kasaba16 Mart 2017 Perşembe 14:15
  • Trump'ın yeni vize yasağı yargı engeline takıldı16 Mart 2017 Perşembe 12:15
  • ABD'li iki turist Kanada'da çığ altında kayboldu16 Mart 2017 Perşembe 12:13
  • Economist: Erdoğan kimseye insan hakları ve demokrasi dersi veremez16 Mart 2017 Perşembe 09:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti