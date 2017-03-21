ABD'den kabinde elektronik cihazlara yasak

ABD, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki havaalanlarından gelen yolcuların bazı taşınabilir elektronik cihazları yanında bulundurmasını yasaklandı. Yasağa İstanbul'un da dahil olduğu bildiriliyor.

ABD'nin uçakların kabininde bazı elektronik cihazların taşınmasına getirdiği yasak sekiz ülkeden gelen uçuşları kapsıyor. ABD'li yetkililerden konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Söz konusu yasak, Ürdün Havayolları'ndan ve Suudi Arabistan resmi haber ajansından yapılan açıklamalarla ortaya çıktı.

ABD haber kanalı CNN, Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Kuzey Amerika'dan ve Kuzey Amerika'ya yapılacak seferlerinde, kabinlerde elektronik cihazların yasaklanacağına dair bir Tweet attığını, daha sonra bu Tweet'i sildiğini duyurdu.

AP haber ajansına göre ABD'li bir yetkili, yasağın Mısır'ın Kahire, Ürdün'ün Amman, Kuveyt'in Kuveyt, Fas'ın Kazablanka, Katar'ın Doha, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Cidde Türkiye'nin İstanbul ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi ve Dubai şehirlerinden gelecek uçuşları kapsadığını aktardı. Yetkili yasağın ne kadar süreyle uygulanacağının bilinmediğini söyledi.

Başka bir ABD'li yetkili da yasağın dokuz havayolu şirketini etkileyeceğini ve bu şirketlere Salı günü bilgi verileceğini söyledi.

Ürdün Kraliyet Havayolları, cep telefonu ve tıbbi cihazların yasağa dahil olmadığını ancak diğer herşeyin bagaja verilmesi gerekeceğini duyurdu. Havayolu yasağın New York, Chicago, Detroit ve Montreal'e yapılacak uçuşları etkileyeceğini belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü David Lapan ve Ulaştırma Güvenliği Teşkilatı konuyla ilgili yorum yapmadı.