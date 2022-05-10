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ABD’den savaşın seyrini değiştirecek hamle! Biden imzaladı

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Rusya-Ukrayna savaşı sürerken ABD'den kritik bir hamle geldi. ABD Başkanı Joe Biden, savaşın seyrini değiştirecek 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası’nı imzaladı.
ABD’den savaşın seyrini değiştirecek hamle! Biden imzaladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'te daha önce Temsilciler Meclisi ve Senato’da onaylanan ve Ukrayna'ya Rus saldırılarına karşılık vermesi için gereken askeri teçhizatın sağlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası'nı imzaladı.

“ÖNEMLİ TASARIYI İMZALIYORUM”

Biden yaptığı açıklamada, “Ukrayna hükümetini, Ukrayna halkını ve onların ülkeleri ile demokrasilerini Putin'in acımasız savaşına karşı savunma mücadelesini doğrudan destekleyen önemli tasarıyı imzalıyorum” dedi.

“MÜCADELENİN MALİYETİ UCUZ DEĞİL”

Biden, “Mücadelenin maliyeti ucuz değil, ancak saldırganlığa boyun eğmek daha da maliyetli” ifadelerini kullandı.

Yasa ile ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden etkilenen müttefiklerine askeri yardım vermesini veya kiralamasını da kolaylaştıracak. Biden'ın halihazırda askeri ekipman ödünç verme veya kiralama yetkisi olsa da yasa ile bunu yapmak için bazı gereksinimler daha da kolay hale geliyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINI HATIRLATTI

Yasa, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere müttefiklerin Nazi lideri Hitler’i yenilgiye uğratmasına yardımcı olan “Ödünç Verme Yasası”nı hatırlatıyor.

YARDIM 3,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Biden'ın geçtiğimiz cuma günü Ukrayna'ya 150 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketini duyurmasının ardından Rusya'nın geçtiğimiz şubat ayında saldırılarını başlatmasından bu yana ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardım 3,8 milyar dolara ulaştı.

Biden'ın geçtiğimiz Cuma günü duyurduğu 9'uncu güvenlik yardım paketi ise, Kongre onayı olmadan ABD ordusunun cephaneliklerinde bulunan fazla silahlar ile karşılanacak.

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